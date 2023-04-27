НБУ разрешил претендовать на бронирование военнообязанных еще одной категории учреждений

Национальный банк Украины включил бюро кредитных историй в список видов юридических лиц, имеющих важное значение для финансовой отрасли. Как сообщает регулятор, соответствующее постановление №57 его правление приняло 26 апреля. Она вступает в силу 28 апреля.

Отметим, что согласно закону об организации формирования и обращения кредитных историй, бюро кредитных историй определено как юридическое лицо, исключительной деятельностью которого является сбор, хранение, использование информации, составляющей кредитную историю.

Напомним, что 27 января Кабинет министров принял новый порядок бронирования военнообязанных, который касается, в частности, предприятий и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Для определения учреждения критически важным оно должно соответствовать по меньшей мере трем из семи критериев, одним из которых является критерий важного значения для определенной отрасли национальной экономики. Определять, какие именно структуры важны в конкретной отрасли, должны профильные министерства и ведомства.

НБУ установил такие критерии 24 марта. К ним отнесены системно важные банки, лизингодатели, входящие в соответствующие банковские группы,, и юрлица, обслуживающие банкоматы, терминалы и межбанковские платежи таких банков; системно важные и важные платежные системы, важные участники платежных систем и важные технологические операторы.

Также это инкассаторские компании с квартальной обработкой более 5 миллиардов гривен, свыше 1 тысячи торговых точек и свыше 1 тысячи банкоматов; компании по страхованию жизни и ОСАГО 1-й и 2-й группы общественной важности, объединения страховщиков, осуществляющих ОСАГО.

Источник фото: ua.depositphotos.com