Когда достают коллекторы и врут финкомпании. НБУ взялся за небанковские финучреждения, выписывая безумные штрафы

В начале ІІ квартала этого года в Украине было 1347 участников небанковского финансового рынка. За январь-март включительно ушло 13 игроков, деятельность которых Нацбанк прекращал либо принудительно, либо на добровольной основе. К тому же регулятор начал активнее применять к небанковским финкомпаниям санкции в виде штрафов. Их объем за I квартал кое-где вырос в десятки раз. Delo.ua выяснило, за что НБУ штрафует финкомпании и почему количество зафиксированных нарушений резко возросло.

Справка: к небанковским финучреждениям Нацбанк относит финансовые компании, ломбарды, кредитные союзы, страховые компании и страховых брокеров, лизинговые компании и коллекторов.

Среди причин, способствовавших увеличению штрафов нарушителям на небанковском рынке, некоторые опрошенные эксперты называют смену руководителя регулятора. Если при старом главе НБУ – Кирилле Шевченко – регулятор действовал более мягко, ограничиваясь предупреждениями, то сегодняшний – Андрей Пышный – начал общаться с рынком по-серьезному, применяя более ощутимые меры воздействия.

За что НБУ штрафует компании

Чтобы увидеть стремительный рост объема и количества штрафов, стоит сравнить текущую ситуацию с показателями прошлого. По данным НБУ относительно нарушений в работе с регулятором:

в течение 2022 года было оштрафовано 9 небанковских финансовых учреждений на общую сумму 202,3 тыс. грн ;

; в течение I квартала 2023 года – оштрафовано 43 учреждения на общую сумму 173,4 тыс. грн .

Как можно увидеть, только за первые три месяца этого года по сравнению со всем прошлым количество провинившихся увеличилось более чем в 4,5 раза. А общая сумма штрафов только за квартал уже настигает показатели за весь прошлый год.

Здесь НБУ выписывал штрафы небанковским финучреждениям за:

осуществление безлицензионной деятельности;

несвоевременное предоставление информации по требованиям НБУ;

предоставление недостоверной информации;

неуведомление НБУ о наличии невыполненных обязательств по договорам;

несвоевременное представление отчетности.

Как отметил в комментарии delo.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий, в таких случаях Нацбанк обычно действует вполне справедливо, поскольку финкомпании действительно нередко имеют от сделок доходы, которые скрывают и не декларируют.

Когда достают коллекторы или штраф за хамство

Все вышеперечисленные вины касаются нарушений в процессе взаимодействия с Нацбанком. Однако есть категория нарушений, требующая отдельного внимания – нарушения в работе с потребителями финуслуг, клиентами небанковских финучреждений.

В настоящее время НБУ применяет санкции также за следующее:

нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению;

неподача, несвоевременная подача информации на требования НБУ в сфере защиты прав потребителей.

Здесь со штрафами картина такова:

в течение 2022 года оштрафовано 11 небанковских финучреждений на общую сумму 2,177 млн грн ;

; в течение І квартала 2023 года – оштрафовано 3 учреждения на общую сумму 2,382 млн грн .

Адвокат, управляющий партнер ЮК "Альянс Правовых Сил" Виталий Собкович в разговоре с delo.ua обратил внимание, что эти штрафы касаются в основном, конечно же, коллекторской деятельности, взыскания долгов.

"Многие из них правила нарушают и нарушали. И только такими кардинальными шагами можно что-то решить. Здесь НБУ вполне прав, потому что за многие годы коллекторы привыкли к безнаказанности. И в условиях войны они нередко продолжали заниматься взысканиями и запугиваниями людей. И это при моратории на начисление пени, но коллекторы и дальше делают свое", – говорит Виталий Собкович.

По словам адвоката, коллекторы как давили, так и давят на людей, чтобы те платили долги. И часто люди просто не знают, что вправе их не платить. Или не платить неправомерно начисленную пеню.

"Вопросы по этическому поведению в сфере взысканий долгов были урегулированы еще до войны. Но с началом полномасштабного вторжения РФ НБУ запретил компаниям досрочные взыскания, принудительные исполнения и т.д. Но микрофинансовые организации продолжили заниматься коллекторской деятельностью, упрекая граждан СМС и соответствующими письмами", - добавляет .

Как можно увидеть, за эти нарушения регулятор наказывает компании намного жестче, потому что речь идет уже о миллионах гривен. За первые три месяца 2023 года Нацбанк превысил объем штрафов, наложенных за 2022 год.

Впрочем, и эти штрафы выглядят очень скромными. Внимание привлекают объемы санкций за нарушение в вопросах финансового мониторинга :

в течение 2022 года – 49 решений на общую сумму 8,026 млн грн ;

; в течение I квартала 2023 года – 22 решения на общую сумму 156,587 млн грн .

Особенно впечатляет последняя сумма, которая за I квартал 2023-го превзошла показатель всего в прошлом году почти в 20 раз. Василий Невмержицкий убежден, что такой прирост связан с известной историей с Айбокс Банком (iBox Bank). Еще 7 марта НБУ отозвал лицензию у этого банка и приступил к ликвидации финучреждения.

Напомним, что Нацбанк обвинил Айбокс Банк в нарушении требований как раз по финансовому мониторингу. НБУ – среди прочего – обвинял банк в недостаточно тщательной проверке особо рисковых компаний-партнеров.

"И как раз штрафы НБУ компаниям, связанным с этим банком, вероятно, и обусловили столь стремительный рост показателя вплоть до более 156 млн грн", – предполагает Невмержицкий.

Эксперт добавляет, что сегодня сказывается и недостаточно сформирована схема проверок небанковских финучреждений: в отношении банков в части стресс-тестирования, валютного контроля и финмона процедуры отработаны давно, а вот финкомпании до сих пор постоянно тянут с раскрытием собственников, аудиторскими отчетами и т.д.

"Стоит только зайти на сайт Нацбанка. Банки ежемесячно отчитываются НБУ о приросте депозитов, кредитов, выполнении нормативов, по доходам, количеству отделений. А что происходит с не банками? Они раз в квартал подают какие-то данные. Еще и с опозданием. Поэтому НБУ за них и взялся, чтобы навести порядок на небанковском финансовом рынке", – резюмирует эксперт.