НБУ відкликав ліцензію у IBOX Bank. Monobank просить поповнювати карти іншими способами

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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"Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України", - йдеться в повідомленні регулятора.

Зауважимо, що термінали IBOX Bank, зокрема, користувалися популярністю серед клієнтів monobank, як спосіб поповнення карти. Клієнти monobank, як повідомляє банк, вже не можуть поповнити свої карти через IBOX Bank.

"У зв'язку із відкликанням ліцензії в АТ АЙБОКС БАНК, компанія ТОВ МЕТАПЕЙ (оператор мережі терміналів BOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки. Компанії ТОВ МЕТАПЕЙ потрібен час для укладення нової угоди з іншим банком-партнером (замість АТ АЙБОКС БАНК) для приймання платежів", — йдеться в повідомлені банку, яке розсилають користувачам.

Monobank просить клієнтів використати інші канали для поповнення карти.

В monobank рекомендують уточнювати дані щодо варіантів та умов поповнення в додатку. Попердньо, поповнити картку готівкою можна через термінал мережі EasyPay та City24, а також у касах банків-партнерів: Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк.

Раніше видання UBR.ua з посиланням на власні джерела повідомляло, що ліцензію у IBOX Bank нібито формально відкликали за порушення фінансового моніторингу через онлайн-казино.