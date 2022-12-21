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У застосунку monobank з’явилася мапа робочих терміналів в магазинах
У новій версії застосунку monobank додали мапу робочих терміналів для оплати в магазинах.
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Про це повідомляє співзасновник monobank Олег Гороховський.
"На мапі у розділі "Ще" показано каси магазинів, де здійснювались оплати картками monobank за останні 60 хвилин", - зазначив він.
Зазначається, що за допомогою цієї мапи клієнти банку зможуть перевірити, чи працює термінал у магазині перед походом до нього. Якщо протягом години оплати були, термінал буде відображено на мапі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, у жовтні український необанк monobank збільшив ліміт на купівлю валюти для розміщення на депозиті до 100 тис доларів.