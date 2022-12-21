В приложении monobank появилась карта рабочих терминалов в магазинах

В новой версии приложения monobank добавили карту рабочих терминалов для оплаты в магазинах.

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Об этом сообщает соучредитель monobank Олег Гороховский.

"На карте в разделе "Еще" показаны кассы магазинов, где осуществлялись оплаты картами monobank за последние 60 минут", - отметил он.

С помощью этой карты клиенты банка смогут проверить, работает ли терминал в магазине перед походом в него. Если в течение часа оплаты были, терминал будет отображен на карте.

Напомним, в октябре украинский необанк monobank увеличил лимит на покупку валюты для размещения на депозите до 100 тыс долларов.