Украинский необанк monobank увеличил лимит на покупку валюты для размещения на депозите до 100 тыс долларов. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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"С сегодняшнего дня в приложении mono можно купить валюту на 100 к в месяц, а было не больше 50 к. Купить валюту пока, к сожалению, можно только на трехмесячный депозит", - рассказал банкир.

Всего за два месяца клиенты monobank купили валюты в 110 млн долларов.

Недавно клиенты Государственного ПриватБанка получили возможность онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах. Теперь открыть валютный вклад в ПриватБанке в долларах или евро можно сроком от 3 месяцев под 0,01%, максимальная сумма вклада или вкладов составляет, согласно нормам НБУ, до 50 тыс. грн (в экв) в месяц.

До этого еще в начале августа Укрэксимбанк и Кредобанк ввели продажу валюты для размещения на депозит.

Это стало возможным благодаря тому, что НБУ разрешил банкам продавать физлицам безналичную иностранную валюту. Для этого регулятор принял ряд дополнительных мер по сбалансированию валютного рынка и поддержанию устойчивости экономики в условиях войны.