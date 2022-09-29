Unex Bank запустил продажу безналичной валюты в отделениях по курсу межбанка

Unex Bank присоединился к программе продажи безналичной иностранной валюты с последующим размещением средств на депозитном вкладе сроком 3 месяца, введенной Национальным банком Украины 21 июля.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Следовательно, с 29 сентября 2022 года частные клиенты имеют возможность приобрести в любом отделении Unex Bank безналичные доллары в пределах установленного регулятором лимита 50 тыс. грн в месяц.

Услуга доступна во всех отделениях финансового учреждения, а запуск продукта в мобильном приложении планируется впоследствии.

Приобретенные по заявке клиента на Межбанковском валютном рынке Украины средства согласно требованиям Постановления НБУ №154 от 21 июля 2022 года будут размещаться на депозитном вкладе Unex Максимум сроком 93 дня с процентной ставкой 0,1% годовых. Досрочное снятие средств, размещенных на таком вкладе, не предусмотрено.

Стоимость услуги составляет 2,6% от суммы заявки на покупку валюты на МВРУ. Комиссионное вознаграждение взимается единовременно перед покупкой иностранной валюты.

Покупка валюты производится по курсу продажи иностранной валюты на МВРУ по состоянию на время подачи заявки (сейчас официальный фиксированный курс НБУ +1%).

После истечения срока действия депозитного вклада клиент может снять средства в иностранной валюте в кассе любого отделения Unex Bank без комиссии.

"Учитывая тот факт, что курс доллара США к гривне является фиксированным, а колебания на МВРУ ограничены диапазоном +/-1%, с учетом взимаемого банком комиссионного вознаграждения, конечный курс покупки долларов таким образом составит 37,9 грн/$, что значительно ниже показателей наличного рынка. Важно, что в Unex Bank нет комиссии за снятие средств после того, как срок депозита истечет. Так что указанный курс – это конечная цена валюты для клиента", - отметил Сергей Савка, директор департамента развития розничных продуктов Unex Bank.

Напомним, украинский банк Unex Bank, компания Mastercard и финтех-стартап Weld Money запустили первую в Украине криптовалютную платежную карту weld, позволяющую рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.