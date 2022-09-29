Unex Bank запустив продаж безготівкової валюти у відділеннях за курсом міжбанку

Unex Bank доєднався до програми продажу безготівкової іноземної валюти із подальшим розміщенням коштів на депозитному вкладі строком 3 місяці, яку було запроваджено Національним банком України 21 липня.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Відтак з 29 вересня 2022 року приватні клієнти мають можливість придбати у будь-якому відділенні Unex Bank безготівкові долари в межах встановленого регулятором ліміту 50 тис. грн на місяць.

Зазначаэться, що послуга доступна у всіх відділеннях фінансової установи, а запуск продукту у мобільному додатку планується згодом.

Придбані за заявкою клієнта на Міжбанківському валютному ринку України кошти, згідно вимог Постанови НБУ №154 від 21 липня 2022 року, розміщуватимуться на депозитному вкладі Unex Максимум строком 93 дні із відсотковою ставкою 0,1% річних. Дострокове зняття коштів, що розміщені на такому вкладі, не передбачено.

Вартість послуги становить 2,6% від суми заявки на придбання валюти на МВРУ. Комісійна винагорода стягується одноразово перед купівлею іноземної валюти.

Купівля валюти відбувається за курсом продажу іноземної валюти на МВРУ станом на час подання заявки (наразі офіційний фіксований курс НБУ +1%).

Після завершення строку дії депозитного вкладу клієнт має змогу зняти кошти в іноземній валюті в касі будь-якого відділення Unex Bank без комісії.

"Зважаючи на той факт, що курс долару США до гривні є фіксованим, а коливання на МВРУ обмежені діапазоном +/-1%, з урахуванням комісійної винагороди, що її стягує банк, кінцевий курс купівлі доларів таким чином становитиме 37,9 грн/$, що значно нижче показників готівкового ринку. Важливо, що в Unex Bank немає комісії за зняття коштів після того, як строк депозиту спливе. Тож вказаний курс – це кінцева ціна валюти для клієнта", - зауважив Сергій Савка, директор департаменту розвитку роздрібних продуктів Unex Bank.

Нагадаємо, український банк Unex Bank, компанія Mastercard та фінтех-стартап Weld Money запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку weld, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.