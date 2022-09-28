Клієнти ПриватБанку зможуть онлайн купувати валюту для розміщення на строкових депозитах

Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом ПриватБанку, додаткових комісій за продаж валюти під депозит немає.

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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Нова опція онланй купівлі валюти з власної гривневої картки для розміщення на строковому депозиті доступна клієнтам ПриватБанку в мобільному Приват24 (оновленому до останньої версії) та веб інтернет банку.

Тепер відкрити валютний вклад у ПриватБанку у доларах чи євро можна на строк від 3 місяців під 0,01%, максимальна сума вкладу або вкладів становить, згідно норм НБУ, до 50 тис. грн (в екв.) на місяць.

Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом ПриватБанку, додаткових комісій за продаж валюти під депозит немає.

Раніже в ЗМІ була поширена інформація про те, що в касах "Приватбанку" проблеми з видачею готівкової валюти. Українці з різних міст скаржилися, що в них нема змоги зняти свої валютні вклади, а також отримати грошові перекази.

В ПриватБанку пояснювали, що в серпні цього року в порівнянні з серпнем минулого року попит на готівкову валюту з боку громадян в Україні зріс в кілька разів. З іншого боку з початку повномасштабного військового вторгнення ускладнилася логістика доставки готівкової валюти в країну, головним чином через неможливість використання авіатранспорту.