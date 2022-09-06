Валюті бути. НБУ допоможе банкам запастися готівковим доларом

Національний банк планує 7 вересня оголосити про спеціальну операцію з підкріплення банків готівкою валютою. Про це Delo.ua повідомили в прес-службі "Приватбанку"

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"Завтра(9 вересня) НБУ знаючи ситуацію з забезпеченням готівкової валюти в країні проведе спеціальну операцію з підкріплення кас банків готівковим доларом", - сказал в коментарі прес-секретар Приватбанку Олег Серга.

За його словами, в серпні цього року в порівнянні з серпнем минулого року попит на готівкову валюту з боку громадян в Україні зріз в кілька разів. З іншого боку з початку повномасштабного військового вторгнення ускладнилася логістика доставки готівкової валюти в країну, головним чином через неможливість використання авіатранспорту.

Раніше в ЗМІ була поширена інформація про те, що в касах "Приватбанку" проблеми з видачею готівкової валюти. Громадяни з різних українських міст скаржилися, що в них нема змоги зняти свої валютні вклади, а також отримати грошові перекази.

В Приватбанку пояснили цю проблему складною логістикою та зростанням попиту на валюту, а також запевнили, що ситуація вирішиться найближчим часов.

"Враховуючи попит з боку населення ми збільшили замовлення на готівкову валюту в тому числі на вересень. Ситуація найближчим часом вирівняється і такої проблеми більше не буде", - зазначив Серга.

Нагадаємо, Національний банк України вніс нові зміни до обмежень на валютному ринку, що діють з початку війни, 24 лютого 2022 року. Вони затверджені постановою НБУ №197, яка набирає чинності 6 вересня і стосується всіх напрямків — готівкового та безготівкового.