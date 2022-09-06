Валюте быть. НБУ поможет банкам запастись наличным долларом

Национальный банк планирует 7 сентября объявить о специальной операции по подкреплению банков наличными валютами. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе "ПриватБанка"

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"Завтра(9 сентября) НБУ зная ситуацию с обеспечением наличной валюты в стране проведет специальную операцию по подкреплению касс банков наличным долларом", - сказал пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

По его словам, в августе этого года по сравнению с августом прошлого года спрос на наличную валюту со стороны граждан Украины срез в несколько раз. С другой стороны, с начала полномасштабного военного вторжения усложнилась логистика доставки наличной валюты в страну, главным образом из-за невозможности использования авиатранспорта.

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что в кассах ПриватБанка проблемы с выдачей наличной валюты. Граждане из разных украинских городов жаловались, что у них нет возможности снять свои валютные вклады, а также получить денежные переводы.

В Приватбанке объяснили эту проблему сложной логистикой и ростом спроса на валюту, а также заверили, что ситуация разрешится в ближайшее время.

"Учитывая спрос со стороны населения, мы увеличили заказ на наличную валюту в том числе на сентябрь. Ситуация в ближайшее время выровняется и такой проблемы больше не будет", - отметил Серга.

Напомним, Национальный банк Украины внес новые изменения в действующие с начала войны ограничения на валютном рынке 24 февраля 2022 года. Они утверждены постановлением НБУ №197, которое вступает в силу 6 сентября и касается всех направлений — наличного и безналичного.