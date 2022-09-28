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Банки
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Клиенты ПриватБанка смогут онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах

Клиенты ПриватБанка смогут онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах

Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка, дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Новая опция онланй покупки валюты с собственной гривневой карты для размещения на срочном депозите доступна клиентам ПриватБанка в мобильном Приват24 (обновленном до последней версии) и веб интернет банке.

Теперь открыть валютный вклад в ПриватБанке в долларах или евро можно сроком от 3 месяцев под 0,01%, максимальная сумма вклада или вкладов составляет, согласно нормам НБУ, до 50 тыс. грн (в экв.) в месяц.

Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка, дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.

Фото 2 — Клиенты ПриватБанка смогут онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что в кассах ПриватБанка проблемы с выдачей наличной валюты. Украинцы из разных городов жаловались, что у них нет возможности снять свои валютные вклады, а также получить денежные переводы.

В ПриватБанке объясняли, что в августе этого года по сравнению с августом прошлого года спрос на наличную валюту со стороны граждан в Украине вырос в несколько раз. С другой стороны, с начала полномасштабного военного вторжения усложнилась логистика доставки наличной валюты в страну, главным образом из-за невозможности использования авиатранспорта.

Автор:
Светлана Манько