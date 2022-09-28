Клиенты ПриватБанка смогут онлайн покупать валюту для размещения на срочных депозитах

Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка, дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Новая опция онланй покупки валюты с собственной гривневой карты для размещения на срочном депозите доступна клиентам ПриватБанка в мобильном Приват24 (обновленном до последней версии) и веб интернет банке.

Теперь открыть валютный вклад в ПриватБанке в долларах или евро можно сроком от 3 месяцев под 0,01%, максимальная сумма вклада или вкладов составляет, согласно нормам НБУ, до 50 тыс. грн (в экв.) в месяц.

Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка, дополнительных комиссий за продажу валюты под депозит нет.

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что в кассах ПриватБанка проблемы с выдачей наличной валюты. Украинцы из разных городов жаловались, что у них нет возможности снять свои валютные вклады, а также получить денежные переводы.

В ПриватБанке объясняли, что в августе этого года по сравнению с августом прошлого года спрос на наличную валюту со стороны граждан в Украине вырос в несколько раз. С другой стороны, с начала полномасштабного военного вторжения усложнилась логистика доставки наличной валюты в страну, главным образом из-за невозможности использования авиатранспорта.