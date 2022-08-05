Укрэксимбанк ввел продажу валюты для размещения на депозит

Укрэксимбанк благодаря соответствующему решению Национального банка Украины начал продажу по заявкам частных клиентов безналичной валюты с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев без права досрочного расторжения. Об этом говорится в сообщении госбанка.

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"Новые регулятивные правила должны создать альтернативу вложению средств в наличную валюту, что снизит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка", - отмечают в финучреждении.

Ставки и другие условия размещения средств на депозитный счет при безналичном приобретении валюты являются стандартными для валютных вкладов банка сроком от трех месяцев.

По истечении срока депозита средства в валюте вклада в полном объеме вместе с процентами будут доступны для использования. При необходимости в любое удобное время их можно будет получить в кассах банка в наличной форме (в пределах эквивалента 100 тысяч гривен в день).

Для проведения валютообменных операций, оформления депозита и получения средств клиенты могут обращаться к менеджерам отделений банка, работающим в штатном режиме.

Напомним также, что на днях покупку валюты для размещения на новый депозит сроком от трех месяцев ввел monobank.

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