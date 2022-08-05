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Укрексімбанк запровадив продаж валюти для розміщення на депозит
Укрексімбанк завдяки відповідному рішенню Національного банку України розпочав продаж за заявками приватних клієнтів безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання. Про це йдеться у повідомленні держбанку.
"Нові регулятивні правила мають створити альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку", - зазначають у фінустанові.
Ставки та інші умови розміщення коштів на депозитний рахунок у разі безготівкового придбання валюти є стандартними для валютних вкладів банку на строк від трьох місяців.
По закінченню строку депозиту кошти у валюті вкладу в повному обсязі разом з відсотками будуть доступні для використання. За необхідності у будь-який зручний час їх можна отримати у касах банку у готівковій формі (в межах еквіваленту 100 тисяч гривень на день).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для проведення валютообмінних операцій, оформлення депозиту та отримання коштів клієнти можуть звертатися до менеджерів відділень банку, які працюють у штатному режимі.
Нагадаємо також, що днями купівлю валюти для розміщення на новий депозит терміном від трьох місяців запровадив monobank.
Джерело фото: ua.depositphotos.com