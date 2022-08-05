Укрексімбанк запровадив продаж валюти для розміщення на депозит

Укрексімбанк завдяки відповідному рішенню Національного банку України розпочав продаж за заявками приватних клієнтів безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання. Про це йдеться у повідомленні держбанку.

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"Нові регулятивні правила мають створити альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку", - зазначають у фінустанові.

Ставки та інші умови розміщення коштів на депозитний рахунок у разі безготівкового придбання валюти є стандартними для валютних вкладів банку на строк від трьох місяців.

По закінченню строку депозиту кошти у валюті вкладу в повному обсязі разом з відсотками будуть доступні для використання. За необхідності у будь-який зручний час їх можна отримати у касах банку у готівковій формі (в межах еквіваленту 100 тисяч гривень на день).

Для проведення валютообмінних операцій, оформлення депозиту та отримання коштів клієнти можуть звертатися до менеджерів відділень банку, які працюють у штатному режимі.

Нагадаємо також, що днями купівлю валюти для розміщення на новий депозит терміном від трьох місяців запровадив monobank.

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