Банки групи Raiffeisen через рішення НБУ припиняють купувати гривню в українців за кордоном

Банки групи Raiffeisen у Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії з 25 липня припинять обмін готівкової гривні. Про це повідомляє український Райффайзен Банк.

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Відповідне рішення було прийнято через те, що 21 липня Національний банк України скасував дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземних фінустанов за безготівкову іноземну валюту.

Як зазначають в Райффайзен Банку, за час надання цієї послуги в дочірніх установах австрійської банківської групи українці обміняли більш ніж 1,1 мільярда гривень готівкою на місцеву валюту. Український Райффайзен Банк, відповідно, забезпечував перевезення гривневої готівки з країн Європи назад до України.

Нагадаємо, що з початку війни Нацбанк України уклав угоди з регуляторами цілої низки європейських країн щодо можливості обміну в цих країнах готівкової гривні - зокрема з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції, Нідерландів та Швейцарії. Однак тепер така можливість опинилася під загрозою через вищезазначене рішення від 21 липня.

Зазначимо, що крім того, в четвер НБУ вирішив обвалити курс гривні до долара на 25% до 36,57 гривні, залишивши при цьому незмінним курс до євро та залишивши ці курси фіксованими.

Також український регулятор встановив тижневий ліміт на зняття за кордоном коштів з гривневих карток у 12,5 тисячі гривень, поряд з існуючим лімітом у 50 тисяч на місяць. Також зменшено щомісячний ліміт на P2P-перекази громадян за кордон з гривневих карток українських банків зі 100 тисяч грнивень в еквіваленті до 30 тисяч. Щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих карток встановлено у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у гривні.

Окрім цього, НБУ дозволив банкам з 21 липня продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень в еквіваленті.

Джерело фото: ua.depositphotos.com