Українську гривню можна буде обміняти у Бельгії з 1 червня

Українці зможуть обміняти банкноти гривні на євро у Бельгії.

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Послуга надаватиметься у касі тамтешнього Нацбанку або у приватних банках, зокрема Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels. Про це пише The Brussels Times.

"Ми вважаємо своїм гуманітарним обов'язком запропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям ця послуга може бути доступною в нашій країні", – сказав директор Нацбанку Бельгії Тім Германс.

Відповідно до рекомендації Європейської комісії, затвердженої у квітні, українці тепер зможуть обміняти максимум 10 тисяч гривень (316 євро) на дорослого без комісії.

Бельгія стала другою країною ЄС, яка запровадить цю послугу, яка дозволяє українським біженцям вільно обмінювати національні банкноти на євро.

До війни українська валюта була в обмеженому доступі, європейські банки та валютні біржі не перевозили та не обмінювали банкноту.

Нагадаємо, що "Приватбанк" відновлює програми із розстрочення.