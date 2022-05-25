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Приватбанк возобновляет программы по рассрочке
Приватбанк возобновляет программы по рассрочке, которые были остановлены с началом войны.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Клиентам Приватбанка снова доступны кредиты по программам "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка".
Посмотреть доступный лимит и информацию по кредиту клиенты могут в приложении Приват24.Подписывайтесь на наш YouTube канал
ПриватБанк сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по споим картам за пределами Украины, несмотря на то, что Национальный банк Украины отменил ограничение, согласно которому, продажа валюты клиентам могла осуществляться с отклонением от официального курса не более чем на 10%.