Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Банки
Дата публикации

ПриватБанк сохранит "карточный" курс за границей, несмотря на отмену Нацбанком ограничения курса

ПриватБанк сохранит "карточный" курс за границей, несмотря на отмену Нацбанком ограничения курса

Государственный ПриватБанк сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по споим картам за пределами Украины, несмотря на то, что Национальный банк Украины отменил ограничение, согласно которому, продажа валюты клиентам могла осуществляться с отклонением от официального курса не более чем на 10%. Об этом сообщает издание “Интерфакс-Украина” со ссылкой на члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Приват не поменял "карточный" курс и не собирается этого делать", – написал Сульжик в дискуссии в Facebook.

Он уточнил, что обсудил этот вопрос с Председателем правления банка Герхардом Бешем.

"Если другие банки решат повысить курс, думаю, это только приведет к увеличению количества наших клиентов", – добавил член наблюдательного совета Госбанка.

Напомним, с 21 мая НБУ отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.

Напомним также, до конца войны Национальный банк Украины (НБУ) будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США. Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривни и запретил продажу валютной наличности населению. Однако, с 14 апреля банки могут продавать населению наличную иностранную валют

Автор:
Степан Крьока