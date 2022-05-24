ПриватБанк сохранит "карточный" курс за границей, несмотря на отмену Нацбанком ограничения курса

Государственный ПриватБанк сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по споим картам за пределами Украины, несмотря на то, что Национальный банк Украины отменил ограничение, согласно которому, продажа валюты клиентам могла осуществляться с отклонением от официального курса не более чем на 10%. Об этом сообщает издание “Интерфакс-Украина” со ссылкой на члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика.

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"Приват не поменял "карточный" курс и не собирается этого делать", – написал Сульжик в дискуссии в Facebook.

Он уточнил, что обсудил этот вопрос с Председателем правления банка Герхардом Бешем.

"Если другие банки решат повысить курс, думаю, это только приведет к увеличению количества наших клиентов", – добавил член наблюдательного совета Госбанка.

Напомним, с 21 мая НБУ отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.

Напомним также, до конца войны Национальный банк Украины (НБУ) будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США. Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривни и запретил продажу валютной наличности населению. Однако, с 14 апреля банки могут продавать населению наличную иностранную валют