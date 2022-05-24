ПриватБанк збереже "картковий" курс за кордоном, незважаючи на скасування Нацбанком обмеження курсу

Державний ПриватБанк збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за споїм карток за межами України, незважаючи на те, що Національний банк України скасував обмеження, згідно з яким продаж валюти клієнтам міг здійснюватися з відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на члена наглядової ради ПриватБанку Романа Сульжика.

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"Приват не змінив "картковий" курс і не збирається цього робити", - написав Сульжік у дискусії у Facebook.

Він уточнив, що обговорив це питання із Головою правління банку Герхардом Бешем.

"Якщо інші банки вирішать підвищити курс, гадаю, це лише призведе до збільшення кількості наших клієнтів", - додав член наглядової ради Держбанку.

Нагадаємо, з 21 травня НБУ скасував обмеження, згідно з яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більш як на 10%.

Нагадаємо, до кінця війни Національний банк України (НБУ) триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар США. Як повідомлялося раніше, з 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні та заборонив продаж валютної готівки населенню. Проте, з 14 квітня банки можуть продавати населенню готівкову іноземну валюту.