- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
Приватбанк відновлює програми з розстрочки
Приватбанк відновлює програми розстрочки, які були зупинені з початком війни.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомляє прес-служба фінустанови.
Клієнтам Приватбанку знову доступні кредити за програмами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка".
Подивитися доступний ліміт та інформацію про кредит клієнти можуть у додатку Приват24.Підписуйтеся на наш YouTube канал
ПриватБанк збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за споїм карток за межами України, незважаючи на те, що Національний банк України скасував обмеження, згідно з яким продаж валюти клієнтам міг здійснюватися з відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%.