Приватбанк відновлює програми з розстрочки

Приватбанк відновлює програми розстрочки, які були зупинені з початком війни.

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Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Клієнтам Приватбанку знову доступні кредити за програмами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка".

Подивитися доступний ліміт та інформацію про кредит клієнти можуть у додатку Приват24.

ПриватБанк збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за споїм карток за межами України, незважаючи на те, що Національний банк України скасував обмеження, згідно з яким продаж валюти клієнтам міг здійснюватися з відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%.