НБУ за тиждень продав рекордний обсяг валюти

Національний банк України за робочий тиждень (з 23 по 27 травня) продав на міжбанківському валютному ринку $1,43 млрд. і купив $7,5 млн.

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Про це свідчать дані на сайті регулятора.

За тиждень негативне сальдо інтервенцій склало трохи більше $1,42 млрд. При цьому продаж валюти став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази пандемії коронавірусу НБУ продав на міжбанку $1 млнд 88 млн.

Загалом з початку року регулятор купив на міжбанку більше $1,8 млрд та 110,97 млн євро. При цьому було продано більше $8,5 млрд. і 1,78 млрд. євро. Негативне сальдо інтервенцій склало $6,74 млрд. і 1,67 млрд. євро.

Нагадаємо, раніше регулятор скасував обмеження, згідно з яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам із відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%.

"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегменту та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Все це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових "Коливань у його готівковому сегменті", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн. в еквіваленті (зі 100 тис. грн., як було досі).