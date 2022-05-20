НБУ отменил ограничение курса продажи валюты

Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор принял несколько важных обновлений, касающихся работы валютного рынка. Так, с 21 мая 2022 года упраздняются:

▪ ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам;

▪️ограничение на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Отметим, ранее курсы по соответствующим операциям не должны были отклоняться от официального более чем на 10%.

"Снятие ограничений на установку курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых" колебаний в его наличном сегменте", – отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Кроме того, Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор).

Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит – защитить международные резервы Украины.

Украинцы и в дальнейшем смогут снимать за границей наличные с валютных счетов, открытых в украинских банках, в пределах ежедневного лимита в 100 тыс. грн.

Изменения также не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг – большинство из них можно и дальше осуществлять без ограничений.

"Несмотря на уменьшение лимита на снятие наличных с гривневых счетов за границей, граждане и дальше будут иметь возможность удовлетворять все свои насущные потребности", - отметили в НБУ.

Отметим, народный депутат Ярослав Железняк считает, что вскоре в Украине реальный курс доллара США в обменниках подскочит до 40 гривен/долл.

Напомним, до конца войны Национальный банк Украины (НБУ) будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США. Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривни и запретил продажу валютной наличности населению. Однако, с 14 апреля банки могут продавать населению наличную иностранную валюту.