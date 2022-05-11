Каким будет курс доллара, когда НБУ откроет валютный рынок

Курс доллара в Украине уже на 15% выше официального. Если военное положение затянется на несколько месяцев, НБУ будет искать способы постепенно к осени запустит валютный рынок.

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Об этом пишет Forbes.

Украинские импортеры уже откорректировали бизнес-планы с учетом вероятной девальвации гривны в будущем.

"Большинство поставщиков подняли закупочные цены от 10 до 15%", – рассказывает генеральный директор COMFY Игорь Хижняк.

Среди причин, кроме роста затрат на логистику и риски, которые не покрываются страховыми компаниями, есть и валютный курс.

Курс на неофициальном рынке отклоняется на 10-15% от официального, подтверждает начальник отдела аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын. Отмена валютных ограничений, считает он, приведет к приближению официального курса к рыночному.

Нацбанк будет держать фиксированный курс до окончания войны, заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук месяц назад.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук не уверен, что курс останется фиксированным до завершения военных действий.

Он считает, что если военное положение затянется на несколько месяцев, НБУ будет искать способы постепенно к осени запустит валютный рынок. Он напомнил, что НБУ постепенно снимал валютные ограничения в 2015-2017 годах. В первую очередь - в отношении торговых операций.

Он прогнозирует, что разрешение на выплату процентов по кредитам нерезидентам, возврат инвестиций в ОВГЗ, репатриации дивидендов возможно лишь в перспективе 3-6 месяцев после завершения войны.

Ваврищук считает, что курс в это время будет зависеть от темпов снятия ограничений и готовности НБУ продолжать валютные интервенции. Если темпы будут постепенными, а резервы – на комфортном для рынка текущем уровне (при условии получения не менее $3 млрд на месяц в форме кредитов и иностранной помощи), резкой смены курса не будет. Даже тот курс, который сложился на наличном рынке, по мнению эксперта, не является реальным рыночным, поскольку равновесный показатель невозможно посчитать в текущих условиях ограничений от Нацбанка.

Бизнес не имеет четких прогнозов относительно послевоенного курса. Говорят, что после окончания войны курс гривны может значительно ослабнуть, но при достаточном вливании средств – даже немного окрепнуть.

Однако украинцам все равно стоит ожидать "ползучей" девальвации, считает эксперт САЅЕ Украина Евгений Дубогрыз. Хотя движение возможно в обоих направлениях.

Отметим, что официальный курс доллара, как известно, закреплен на довоенном уровне и не меняется с 24 февраля. Это 29,25 грн/$.

Напомним, в начале мая в Национальном банке уже всерьез заговорили о послаблениях на валютном рынке. В регуляторе также заявили, что будут постепенно возвращаться в плавающее курсообразование, когда основные показатели работы валютного рынка начнут возвращаться к показателям до 24 февраля.