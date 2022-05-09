С начала мая НБУ зашел в минус на $290 млн и €260 млн: как отреагировал курс гривны

На прошлой неделе в Национальном банке уже всерьез заговорили о послаблениях на валютном рынке. В регуляторе также заявили, что будут постепенно возвращаться в плавающее курсообразование, когда основные показатели работы валютного рынка начнут возвращаться к показателям до 24 февраля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Фактически речь может идти о намерении Нацбанка постепенно отказаться от решения держать замороженным официальный курс до конца войны, принятого в первые дни агрессии со стороны РФ. Напомним, что с начала войны НБУ также запретил продажу валютной наличности населению. Однако позже, 14 апреля, регулятор разрешил продавать населению наличную иностранную валюту, чтобы снизить активность на черном рынке валют.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе, 2-6 мая, Нацбанк при фиксированном курсе в 29,25 грн/$ и 39,86 грн/ € приобрел на межбанковском валютном рынке $17,5 млн и € 10,3 млн, а продал предприятиям критического импорта через банки. $310,36 млн и € 269,65 млн.

Иными словами, за пять рабочих дней мая НБУ "зашел в минус" на $292,86 млн и € 259,35 млн. Таким образом, с начала полномасштабной войны в Украине регулятор приобрел суммарно на межбанке $1,142 млрд и € 107 млн, а продал почти $3,387 млрд и более € 1,755 млрд.

Наличный рынок

Что касается курса доллара в банках, то в течение прошлой недели изменений практически не произошло, поскольку НБУ установил для банков курсовые рамки, в которых они могут проводить операции. Если в понедельник, 2 мая, курс доллара составлял в банках 31,8-32,18 грн/$, а к концу минувшей недели – 31,95-32,18 грн/$.

Евро в банках 2 мая стоил 31,8-32,18 грн/ €, а уже 9 мая – 31,9-32,18 грн/ €.

На наличном и "черном" рынке в течение прошлой недели доллар нарисовал "дугу". Если в понедельник, 2 мая, средний по Украине курс составлял 33,3-33,5 грн/$, то уже во вторник гривня укрепилась до 33,1-33,3 грн/$, а к концу недели национальная валюта начала постепенно слабеть, а спред расширяться.

В понедельник, 9 мая, курс составил уже 33,7-34,1 грн/$. Опрошенные нами аналитики прогнозируют, что в течение недели гривна будет постепенно слабеть по отношению к доллару с дальнейшим расширением спреда.

Курс евро в течение прошлой недели вел себя неравномерно. В понедельник средний по Украине курс на "черном" рынке составлял 35,45-35,7 грн/ € . А уже в следующий понедельник, 9 мая – 35,6-36,18 грн/ €. Эксперты прогнозируют, что в течение текущей недели гривна продолжит слабеть по отношению к евро.

В апреле население преимущественно продавало иностранную валюту. Разница между объемами продаж и покупки составила $250 млн. Благодаря этому на наличном валютном рынке гривна к доллару стабилизировалась ниже уровня 33,5 грн/$, а евро опустился к отметке 36,5 грн/ € .

Временная поддержка гривни будет. Кабмин пойдет на серьезные заимствования

В комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов обращает внимание на то, что Кабмин рассчитывает получить в мае ряд кредитов и грантов от стран-партнеров и международных финансовых организаций, однако основные надежды связаны с МВФ, Всемирным банком и ЕС.

"Они стали крупнейшими нашими кредиторами при ведении активных боевых действий. Всего в текущем месяце планируется привлечь более $2,5 млрд", – подчеркнул аналитик.

Ранее Кабмин озвучивал необходимую сумму ежемесячной поддержки для покрытия основных расходов госбюджета Украины на уровне $5 млрд. Этих средств будет достаточно для того, чтобы эмиссия гривни не приводила к ослаблению ее курса и существенному росту инфляции.

Объем международных резервов Украины снизился на $1,5 млрд – до $26,6 млрд. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в своем интервью СМИ. Сальдо активных операций регулятора (разница между объемами продаж и покупки иностранных валют) составила $2,24 млрд.

Отчасти именно это повлекло за собой уменьшение финансовых резервов, добавляет Гойлов.