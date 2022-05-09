З початку місяця НБУ зайшов у мінус на $290 млн та €260 млн: як відреагує курс гривні

Минулого тижня у Національному банку вже всерйоз заговорили про послаблення на валютному ринку. У регуляторі також заявили, що будуть поступово повертатися до плаваючого курсоутворення, коли основні показники роботи валютного ринку почнуть повертатися до показників до 24 лютого.

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Фактично мова може йти про намір Нацбанку поступово відмовитися від рішення тримати замороженим офіційний курс до кінця війни, ухваленого у перші дні агресії з боку РФ. Нагадаємо, що з початку війни НБУ також заборонив продаж валютної готівки населенню. Проте згодом, 14 квітня, регулятор дозволив продавати населенню готівкову іноземну валюту, щоб знизити активність на чорному ринку валют.

Як торгувалося на міжбанку

Минулого тижня, 2-6 травня, Нацбанк при фіксованому курсі у 29,25 грн/$ та 39,86 грн/€ придбав на міжбанківському валютному ринку $17,5 млн і €10,3 млн, а продав підприємствам критичного імпорту через банки аж $310,36 млн та €269,65 млн.

Іншими словами, за п’ять робочих днів травня НБУ "зайшов у мінус" на $292,86 млн та €259,35 млн. Таким чином, з початку повномасштабної війни в Україні регулятор придбав сумарно на міжбанку $1,142 млрд і €107 млн, а продав майже $3,387 млрд та більше €1,755 млрд.

Готівковий ринок

Щодо курсу долара у банках, то протягом минулого тижня змін практично не сталося, оскільки НБУ встановив для банків курсові рамки, в яких вони можуть проводити операції. Якщо понеділок, 2 травня, курс долара складав у банках 31,8-32,18 грн/$, а під кінець минулого тижня – 31,95-32,18 грн/$.

Євро у банках 2 травня коштував 31,8-32,18 грн/€, а вже 9 травня – 31,9-32,18 грн/€.

На готівковому та "чорному" ринку протягом минулого тижня долар намалював "дугу". Якщо у понеділок, 2 травня, середній по Україні курс становив 33,3-33,5 грн/$, то вже у вівторок гривня зміцнилась до 33,1-33,3 грн/$, але до кінця тижня національна валюта почала поступово слабнути, а спред розширюватись.

У понеділок, 9 травня, курс склав вже 33,7-34,1 грн/$. Опитані нами аналітики прогнозують, що протягом тижня гривня буде таки поступово знецінюватись з подальшим розширенням спреду.

Курс євро протягом минулого тижня поводився нерівномірно. У понеділок середній по Україні курс на "чорному" ринку складав 35,45-35,7 грн/€. А вже наступного понеділка, 9 травня – 35,6-36,18 грн/€. Експерти прогнозують, що протягом поточного тижня гривня продовжить слабнути по відношенню до євро.

У квітні населення переважно продавало іноземні валюти. Різниця між обсягами продажу та покупки склала $250 млн. Завдяки цьому на готівковому валютному ринку гривня до долара стабілізувалася нижче за рівень 33,5 грн/$, а євро опустився під позначку 36,5 грн/€.

Тимчасова підтримка гривні буде. Кабмін піде на серйозні запозичення

Як звертає увагу у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, Кабмін розраховує в травні отримати низку кредитів та грантів від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій, проте основні надії пов'язані із МВФ, Світовим банком та ЄС.

"Вони стали найбільшими нашими кредиторами під час ведення активних бойових дій. Загалом у поточному місяці планується залучити понад $2,5 млрд", – підкреслив аналітик.

Раніше Кабмін озвучував необхідну суму щомісячної допомоги для покриття основних видатків держбюджету України на рівні $5 млрд. Цих коштів буде достатньо для того, щоб емісія гривні не призводила до послаблення її курсу та суттєвого зростання інфляції.

Обсяг міжнародних резервів України знизився на $1,5 млрд – до $26,6 млрд. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко у своєму інтерв'ю ЗМІ. Сальдо активних операцій регулятора (різниця між обсягами продажу та купівлі іноземних валют) становило $2,24 млрд.

Частково саме це спричинило зменшення фінансових резервів, додає Гойлов.