Яким буде курс долара, коли НБУ відкриє валютний ринок

Курс долара в Україні вже на 15% вищий за офіційний. Якщо воєнний стан затягнеться на кілька місяців, НБУ шукатиме способи поступово до осені запустить валютний ринок.

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Про це пише Forbes.

Українські імпортери вже відкоригували бізнес-плани з урахуванням можливої девальвації гривні у майбутньому.

"Більшість постачальників підняли закупівельні ціни від 10 до 15%", - розповідає генеральний директор COMFY Ігор Хижняк.

Серед причин, крім зростання витрат на логістику та ризики, що не покриваються страховими компаніями, є і валютний курс.

Курс на неофіційному ринку відхиляється на 10-15% від офіційного, підтверджує начальник відділу аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин. Скасування валютних обмежень, вважає він, призведе до наближення офіційного курсу до ринкового.

Нацбанк триматиме фіксований курс до закінчення війни, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук місяць тому.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук не впевнений, що курс залишиться фіксованим до завершення воєнних дій.

Він вважає, що якщо військовий стан затягнеться на кілька місяців, НБУ шукатиме способів поступово до осені запустити валютний ринок. Він нагадав, що НБУ поступово знімав валютні обмеження у 2015-2017 роках. Насамперед - щодо торгових операцій.

Він прогнозує, що дозвіл на виплату відсотків за кредитами нерезидентам, повернення інвестицій в ОВДП, репатріації дивідендів можливий лише у перспективі 3-6 місяців після завершення війни.

Ваврищук вважає, що курс у цей час залежатиме від темпів зняття обмежень та готовності НБУ продовжувати валютні інтервенції. Якщо темпи будуть поступовими, а резерви – на комфортному для ринку поточному рівні (за умови отримання щонайменше $3 млрд на місяць у формі кредитів та іноземної допомоги), різкої зміни курсу не буде. Навіть той курс, який склався на готівковому ринку, на думку експерта, не є реальним ринковим, оскільки рівноважний показник неможливо порахувати за поточних умов обмежень від Нацбанку.

Бізнес не має чітких прогнозів щодо повоєнного курсу. Кажуть, що після закінчення війни курс гривні може значно послабшати, але за достатнього вливання коштів – навіть трохи зміцніти.

Проте українцям все одно варто очікувати на "повзучу" девальвацію, вважає експерт САЅЕ Україна Євген Дубогриз. Хоча рух можливий в обох напрямках.

Зазначимо, що офіційний курс долара, як відомо, закріплений на довоєнному рівні та не змінюється з 24 лютого. Це 29,25 грн/$.

Нагадаємо, на початку травня у Національному банку вже всерйоз заговорили про послаблення на валютному ринку. У регуляторі також заявили, що поступово повертатимуться у плаваюче курсоутворення, коли основні показники роботи валютного ринку почнуть повертатися до показників до 24 лютого.