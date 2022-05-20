НБУ скасував обмеження курсу продажу валюти

Національний банк України (НБУ) відмінив обмеження, згідно з яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%.

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Про це повідомила прес-служба НБУ.

Регулятор прийняв кілька важливих оновлень щодо роботи валютного ринку. Так, з 21 травня 2022 року скасовуються:

▪ обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам;

▪️обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Зазначимо, раніше курси з відповідних операцій не мали відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегменту та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Все це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових "коливань у його готівковому сегменті", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн. в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Це дозволить знизити ризики непродуктивного відтоку капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже – захистити міжнародні резерви України.

Українці й надалі зможуть знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту 100 тис. грн.

Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків з метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість із них можна й надалі здійснювати без обмежень.

"Незважаючи на зменшення ліміту на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном, громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти усі свої нагальні потреби", - зазначили у НБУ.

Зазначимо, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що невдовзі в Україні реальний курс долара США в обмінниках підскочить до 40 гривень/дол.

Нагадаємо, до кінця війни Національний банк України (НБУ) триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар США. Як повідомлялося раніше, з 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні та заборонив продаж валютної готівки населенню. Проте з 14 квітня банки можуть продавати населенню готівкову іноземну валюту.