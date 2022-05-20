Курс доллара в Украине вскоре поднимется до 40 грн - прогноз нардепа

Народный депутат Ярослав Железняк считает, что вскоре в Украине реальный курс доллара США в обменниках подскочит до 40 гривен/долл. Свой прогноз нардеп опубликовал в Telegram.

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Он заметил, что 20 мая средний курс американской валюты на черном рынке достиг 37 гривен за доллар, евро подорожало до 29 грн.

"Это результат заблокированного экспорта и нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка. И обвинять их тут не надо. Как еще будет покрывать разрыв? Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого. Значит, скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени", — резюмировал нардеп, отметив, что повышение курса доллара можно ожидать в течение ближайших недель.

Он добавил, что подорожание валюты неизбежно приведет к росту цен на топливо и продукты питания.

В тоже время Железняк считает, что, понимая какой будет тенденция на рынке валют, нужно уже сейчас принимать меры для укрепления гривни. Железняк предлагает уже сейчас урегулировать работу таможни.

Кроме того, нардеп считает целесообразным пересмотреть систему возможности временного выезда заграницу тем, кто приносит валютную выручку. Железняк считает, что если сейчас предпринять необходимые меры, то в дальнейшем курс доллара в Украине сохранится стабильным.

Напомним, до конца войны Национальный банк Украины (НБУ) будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США. Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривни и запретил продажу валютной наличности населению. Однако, с 14 апреля банки могут продавать населению наличную иностранную валюту.