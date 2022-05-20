Курс долара в Україні скоро підніметься до 40 грн - прогноз нардепа

Народний депутат Ярослав Желєзняк вважає, що незабаром в Україні реальний курс долара США в обмінниках підскочить до 40 гривень/дол. Свій прогноз нардеп опублікував у Telegram.

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Він зауважив, що 20 травня середній курс американської валюти на чорному ринку сягнув 37 гривень за долар, євро подорожчало до 29 грн.

"Це результат заблокованого експорту та нестачі грошей, який благополучно покривається емісією Нацбанку. І звинувачувати їх тут не треба. Хто ще покриватиме розрив? Кажуть сьогодні у низці областей не пройшли платежі. Немає грошей навіть для цього. Значить, скоро надрукують ще більше. Тому курс 40 грн за долар питання лише часу", - резюмував нардеп, зазначивши, що підвищення курсу долара очікується протягом найближчих тижнів.

Він додав, що подорожчання валюти неминуче призведе до зростання цін на пальне та продукти харчування.

Водночас Желєзняк вважає, що, розуміючи, якою буде тенденція на ринку валют, потрібно вже зараз вживати заходів для зміцнення гривні. Желєзняк пропонує вже зараз врегулювати роботу митниці.

Крім того, нардеп вважає за доцільне переглянути систему можливості тимчасового виїзду за кордон тим, хто приносить валютний виторг . Желєзняк вважає, що якщо зараз вжити необхідних заходів, то надалі курс долара в Україні збережеться стабільним.

Нагадаємо, до кінця війни Національний банк України (НБУ) триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар США. Як повідомлялося раніше, з 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні та заборонив продаж валютної готівки населенню. Проте з 14 квітня банки можуть продавати населенню готівкову іноземну валюту.