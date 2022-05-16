Тиждень дешевого євро. Чого очікувати від курсів валют найближчими днями

Згідно з даними Національного банку, минулого тижня міжнародні резерви України продовжили “худнути” через інтервенції регулятора.

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Минулого тижня НБУ на міжбанку придбав вже традиційно скромні суми – $5,5 млн та €4 млн, а продав підприємствам задля закупівлі критичного імпорту через банки – $327,34 млн та €33,65 млн. За тиждень НБУ зайшов у "мінус" по долару на $321,84 млн, а по євро – €29,65 млн.

Таким чином з початку повномасштабної війни Нацбанк сумарно придбав при фіксованому курсі у 29,25 грн/$ трохи більше $1,147 млрд, а продав майже $3,714 млрд ("мінус" склав $2,567 млрд). Що ж стосується євро, то з початку вторгнення РФ НБУ придбав сумарно €110,97 млн.

Продав же НБУ сумарно більше €1,789 млрд. Таким чином "мінус" склав €1,678 млрд (фіксований курс для євро регулятор встановив на рівні 30,38 грн/€). Невтішною виглядає картина, якщо оцінити і підсумки інтервенцій з початку року (інтервенції в євро стартували тільки з початку війни).

Для порівняння, з початку року НБУ придбав $1,804 млрд, а продав $6,484 млрд. Продаж перевищив купівлю на $4,68 млрд.

Готівкова валюта помірно здешевшає

У банках за минулий тиждень долар в середньому злегка додав у ціні. У понеділок, 9 травня, американська валюта торгувалася на рівні 31,85-32,18 грн/$, а вже під кінець минулого тижня – 32-32,18 грн/$ (межа продажу у 32,18 грн/$ встановлена НБУ). Втім, з початку поточного тижня долар почав помітно дешевшати.

Згідно з прогнозами наших експертів, цього тижня у банках долар подешевшає ще більше, а спред розшириться. В результаті очікується курс на рівні 31,9-32,18 грн/$.

По євро ситуація минулого тижня серйозно відрізнялась. Якщо у понеділок, 9 травня, котирування були на рівні 33,44-33,94 грн/€, то вже в неділю, 15 травня – в 33-33,45 грн/€. Євро почав стрімко дешевшати з п'ятниці, 13 травня (в середньому за тиждень курс знизився на 50 коп).

Як прогнозують опитані нами аналітики, цього тижня курс євро перебуватиме в діапазоні 33-33,4 грн/€.

На "чорному" ринку минулого тижня долар протягом усіх будніх днів дорожчав, а на вихідних почав помірно дешевшати. Якщо середній по Україні курс на понеділок, 9 травня, складав 33,4-33,65 грн/$, то вже у п'ятницю, 13 травня, – 34,2-34,55 грн/$.

Згідно з прогнозами аналітиків, принаймні у першу половину поточного тижня курс на "чорному" ринку буде плавно знижуватися, лишаючись у діапазоні 33,9-34,5 грн/$. З євро ситуація схожа, але з більшим розривом між ціною купівлі і продажу.

У понеділок, 9 травня, середній по країні курс складав 35,4-35,75 грн/€, а в п’ятницю, 13 травня – 35,9-36,3 грн/€. Учасники ринку переконані, що цього тижня євро на "чорному" ринку так само буде дешевшати, розширюючи спред. Вірогідно, курс коливатиметься на рівні 35,5-36,2 грн/€.

Перспективи

Якщо таке масштабне скорочення валютних запасів на міжбанку триватиме далі, НБУ буде змушений шукати способи "перезапустити" торги на міжбанку.

Таку думку у коментарі Delo.ua висловив аналітик Roboforex Андрій Гойлов, нагадавши, що торги на міжбанківському валютному ринку зараз вельми обмежені і доступні лише деяким підприємствам. За його словами, без "перезапуску" ринку на повну потужність обсяг резервів знизиться до критичних позначок.

Невтішне його бачення і стосовно майбутнього економіки та держбюджету загалом, з огляду навіть на підтримку міжнародних кредиторів.

"ЄС додатково виділить нам близько €500 млн. Однак цих коштів недостатньо, тому НБУ змушений продовжувати "емісійне" фінансування держбюджету. Все це призведе до стрімкої девальвації гривні, коли почнеться повноцінна робота міжбанку", – каже він.

Втім, не пасе задніх і Мінфін, який проводить комплекс заходів щодо забезпечення зовнішнього фінансування видатків держбюджету. Наша країна отримає $1,5 млрд від Світового банку – ці кошти будуть витрачені на виплату зарплат бюджетникам.

Іншими словами, на проїдання.