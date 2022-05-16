Неделя дешевого евро. Чего ожидать от курсов валют в ближайшие дни

Согласно данным Национального банка, на прошлой неделе международные резервы Украины продолжили "худеть" из-за интервенции регулятора.

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На минувшей неделе НБУ на межбанке приобрел уже традиционно скромные суммы – $5,5 млн и €4 млн, а продал предприятиям для закупки критического импорта через банки – $327,34 млн и €33,65 млн. За неделю НБУ зашел в "минус" по доллару на $321,84 млн, а по евро – €29,65 млн.

Таким образом, с начала полномасштабной войны Нацбанк суммарно приобрел при фиксированном курсе в 29,25 грн/$ чуть больше $1,147 млрд, а продал почти $3,714 млрд ("минус" составил $2,567 млрд). Что касается евро, то с начала вторжения РФ НБУ приобрел суммарно €110,97 млн.

Продал же НБУ суммарно больше €1,789 млрд. Таким образом, "минус" составил €1,678 млрд (фиксированный курс для евро регулятор установил на уровне 30,38 грн/€). Невеселой выглядит картина, если оценить и итоги интервенций с начала года (интервенции в евро стартовали только с начала войны).

Для сравнения, с начала года НБУ приобрел $1,804 млрд, а продал $6,484 млрд. Продажа превысила покупку на $4,68 млрд.

Наличная валюта умеренно подешевеет

В банках за прошлую неделю доллар в среднем слегка прибавил в цене. В понедельник, 9 мая, американская валюта торговалась на уровне 31,85-32,18 грн/$, а уже к концу минувшей недели – 32-32,18 грн/$ (предел продажи в 32,18 грн/$ установлен НБУ). Впрочем, с начала текущей недели доллар стал заметно дешеветь.

Согласно прогнозам наших экспертов, на этой неделе в банках доллар подешевеет еще больше, а распред расширится. В результате ожидается курс на уровне 31,9–32,18 грн/$.

По евро ситуация на прошлой неделе серьезно отличалась. Если в понедельник, 9 мая, котировки были на уровне 33,44-33,94 грн/€, то уже в воскресенье, 15 мая – 33-33,45 грн/€. Евро начал стремительно дешеветь с пятницы, 13 мая (в среднем за неделю курс снизился на 50 коп.).

Как прогнозируют опрошенные нами аналитики, на этой неделе курс евро будет в диапазоне 33-33,4 грн/€.

На "черном" рынке на прошлой неделе доллар в течение всех будних дней дорожал, а в выходные начал умеренно дешеветь. Если средний по Украине курс на понедельник, 9 мая, составлял 33,4-33,65 грн/$, то уже в пятницу, 13 мая – 34,2-34,55 грн/$.

Согласно прогнозам аналитиков, по крайней мере, в первую половину текущей недели курс на "черном" рынке будет плавно снижаться, оставаясь в диапазоне 33,9-34,5 грн/$. С евро ситуация схожая, но с большим разрывом между ценой покупки и продажи.

В понедельник, 9 мая, средний по стране курс составлял 35,4–35,75 грн/€, а в пятницу, 13 мая – 35,9–36,3 грн/€. Участники рынка убеждены, что на этой неделе евро на "черном" рынке так же будет дешеветь, расширяя спред. Вероятно, курс будет колебаться на уровне 35,5-36,2 грн/€.

Перспективы

Если столь масштабное сокращение валютных запасов на межбанке будет продолжаться, НБУ будет вынужден искать способы "перезапустить" торги на межбанке.

Такое мнение в комментарии Delo.ua выразил аналитик Roboforex Андрей Гойлов, напомнив, что торги на межбанковском валютном рынке сейчас очень ограничены и доступны только некоторым предприятиям. По его словам, без "перезапуска" рынка на полную мощность объем резервов снизится до критических отметок.

Неутешительно его видение и в отношении будущего экономики и госбюджета в целом, учитывая даже поддержку международных кредиторов.

"ЕС дополнительно выделит нам около €500 млн. Однако этих средств недостаточно, поэтому НБУ вынужден продолжать "эмиссионное" финансирование госбюджета. Все это приведет к стремительной девальвации гривны, когда начнется полноценная работа межбанка", – говорит он.

Впрочем, не отстает и Минфин, который проводит комплекс мер по обеспечению внешнего финансирования расходов госбюджета. Наша страна получит $1,5 млрд от Всемирного банка – эти средства будут израсходованы на выплату зарплат бюджетникам.

Другими словами, на проедание.