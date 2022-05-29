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Финансы
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НБУ за неделю продал рекордный объем валюты

НБУ за неделю продал рекордный объем валюты

Национальный банк Украины за рабочую неделю (с 23 по 27 мая) продал на межбанковском валютном рынке $1,43 млрд и купил $7,5 млн.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

За неделю отрицательное сальдо интервенций составило чуть больше $1,42 млрд. При этом продажа валюты стала рекордной, превысив показатель середины марта 2020 года, когда во время острой фазы пандемии коронавируса НБУ продал на межбанке $1 млнд 88 млн.

В целом с начала года регулятор купил на межбанке больше $1,8 млрд и 110,97 млн евро. При этом было продано больше $8,5 млрд и 1,78 млрд евро. Отрицательное сальдо интервенций составило $6,74 млрд и 1,67 млрд евро.

Напомним, ранее регулятор отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.

"Снятие ограничений на установку курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых" колебаний в его наличном сегменте", – отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Кроме того, Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс грн в эквиваленте (со 100 тыс грн, как было до сих пор).

Автор:
Илья Требор