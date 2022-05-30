Украинскую гривну можно будет обменять в Бельгии с 1 июня

Украинцы смогут обменять банкноты гривны на евро в Бельгии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Услуга будет предоставляться в кассе тамошнего Нацбанка или в частных банках, в частности Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels. Об этом пишет The Brussels Times.

"Мы считаем своей гуманитарной обязанностью предложить эту услугу беженцам, и потому мы рады, что благодаря нашим усилиям эта услуга может быть доступна в нашей стране", – сказал директор Нацбанка Бельгии Тим Германс.

Согласно рекомендации Европейской комиссии, утвержденной в апреле, украинцы теперь смогут обменять максимум 10 тысяч гривен (316 евро) на взрослого без комиссии.

Бельгия стала второй страной ЕС, которая внедрит эту услугу, позволяющую украинским беженцам свободно обменивать национальные банкноты на евро.

До войны украинская валюта была в ограниченном доступе, европейские банки и валютные биржи не перевозили и не обменивали банкноту.

Напомним, что "Приватбанк" возобновляет программы по рассрочке.