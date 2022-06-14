Українці зможуть обміняти готівкову гривню у Нідерландах

Ліміт у рамках угоди – до 10 000 грн на одну особу.

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Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Отже, вже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро", - заявив Шевченко.

Відповідну угоду вже підписано.

За його словами, підтримку обміну забезпечить місцева комерційна компанія, яка має представництва у всій країні. Ліміт у рамках угоди – до 10 000 грн на одну особу.

Шевченко додав, що переговори із партнерами з інших країн продовжуються.

Нагадаємо, що раніше домовленості про обмін готівкової гривні на місцеву валюту було досягнуто з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.