Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Банки
Дата публикации

Райффайзен Банк запустил возможность обмена наличной гривни в Венгрии

Райффайзен Банк запустил возможность обмена наличной гривни в Венгрии
Украинцы смогут обменивать до 10 тыс грн на форенты. Фото: ua.depositphotos.com

Украинцы в Венгрии смогут обменять наличную гривню в сети пунктов обмена валюты Exclusive Group. Такую услугу реализовал Райффайзен Банк, сообщает пресс-служба банка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Банк опубликовал список и адреса таких пунктов обмена валюты. Один человек может обменять до 10 тысяч гривен в сутки. Банк предлагает аналогичную функцию (обмен на евро) в Австрии в отделениях Raiffeisen Landesbanken и Словакии при поддержке Tatra Banka.

"Райффайзен Банк Украина продолжает сотрудничество с другими банками Группы Райффайзен в Европе с тем, чтобы там можно было обменять наличную гривну на соответствующую национальную валюту", — добавили в финучреждении.

Кроме того, граждане Украины могут обменять в Венгрии наличные гривни на форинты в некоторых отделениях OTP Bank, список адресов которых опубликовал его дочерний банк в Украине. Деньги можно обменять в пределах 15 тысяч гривен одной транзакцией.

Молдавский OTP Bank также меняет гривни на молдавские леи, но лишь в объеме до 3 тысяч гривен на клиента в день. Адреса таких отделений в Кишиневе и в приграничных районах указаны на сайте финучреждения. Для обмена обязательно нужен загранпаспорт. В Австрии можно обменять гривни в пределах 500 евро в отделениях Raiffeisen Bank (по ссылкам адреса в Вене и землях ЗальцбургКаринтия и Бургенланд).

Напомним также, что Национальный банк Украины и Национальный банк Польши заключили соглашение, что позволит украинцам, находящимся на территории Польши обменять гривни на злотые. 

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан