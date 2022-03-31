Райффайзен Банк запустил возможность обмена наличной гривни в Венгрии

Украинцы в Венгрии смогут обменять наличную гривню в сети пунктов обмена валюты Exclusive Group. Такую услугу реализовал Райффайзен Банк, сообщает пресс-служба банка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Банк опубликовал список и адреса таких пунктов обмена валюты. Один человек может обменять до 10 тысяч гривен в сутки. Банк предлагает аналогичную функцию (обмен на евро) в Австрии в отделениях Raiffeisen Landesbanken и Словакии при поддержке Tatra Banka.

"Райффайзен Банк Украина продолжает сотрудничество с другими банками Группы Райффайзен в Европе с тем, чтобы там можно было обменять наличную гривну на соответствующую национальную валюту", — добавили в финучреждении.

Кроме того, граждане Украины могут обменять в Венгрии наличные гривни на форинты в некоторых отделениях OTP Bank, список адресов которых опубликовал его дочерний банк в Украине. Деньги можно обменять в пределах 15 тысяч гривен одной транзакцией.

Молдавский OTP Bank также меняет гривни на молдавские леи, но лишь в объеме до 3 тысяч гривен на клиента в день. Адреса таких отделений в Кишиневе и в приграничных районах указаны на сайте финучреждения. Для обмена обязательно нужен загранпаспорт. В Австрии можно обменять гривни в пределах 500 евро в отделениях Raiffeisen Bank (по ссылкам адреса в Вене и землях Зальцбург, Каринтия и Бургенланд).

Напомним также, что Национальный банк Украины и Национальный банк Польши заключили соглашение, что позволит украинцам, находящимся на территории Польши обменять гривни на злотые.

Фото: ua.depositphotos.com