Райффайзен Банк запустив можливість обміну готівкової гривні в Угорщині

Українці в Угорщині зможуть обміняти готівкову гривню у мережі пунктів обміну валюти Exclusive Group. Таку послугу реалізував Райффайзен Банк, повідомляє пресслужба банку.

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Банк опублікував список та адреси таких пунктів обміну валюти. Одна людина може обміняти до 10 тисяч гривень на добу. Банк пропонує аналогічну функцію (обмін на євро) в Австрії у відділеннях Raiffeisen Landesbanken та Словаччини за підтримки Tatra Banka.

"Райффайзен Банк Україна продовжує співпрацю з іншими банками Групи Райффайзен у Європі для того, щоб там можна було обміняти готівкову гривню на відповідну національну валюту", - додали у фінустанові.

Крім того, громадяни України можуть обміняти в Угорщині готівкові гривні на форинти у деяких відділеннях OTP Bank, список адрес яких опублікував його дочірній банк в Україні. Гроші можна обміняти близько 15 тисяч гривень однією транзакцією.

Молдавський OTP Bank також змінює гривні на молдавські леї, але лише в обсязі до 3 тисяч гривень на клієнта на день. Адреси таких відділень у Кишиневі та у прикордонних районах вказані на сайті фінустанови. Для обміну обов'язково потрібний закордонний паспорт. В Австрії можна обміняти гривні в межах 500 євро у відділеннях Raiffeisen Bank (за посиланнями адреси у Відні та землях Зальцбург, Карінтія та Бургенланд).

Нагадаємо також, що Національний банк України та Національний банк Польщі уклали угоду, що дозволить українцям, які перебувають на території Польщі, обміняти гривні на злоті.

Фото: ua.depositphotos.com