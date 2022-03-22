З 25 березня українці у Польщі зможуть обміняти гривні на злоті

Національний банк України та Національний банк Польщі уклали угоду, що дозволить українцям, які перебувають на території Польщі, обміняти гривні на злоті. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Угода набирає чинності 25 березня — з цього дня українці можуть звернутися до відділень банків Польщі для обміну готівкової гривні на польські злоті. Курс буде максимально наближеним до офіційного.

Повнолітні громадяни України зможуть обміняти до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу. Польські банки прийматимуть лише банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуться для обміну).

Для допомоги українцям НБУ готовий викупити у Нацбанку Польщі готівкову гривню на суму до 10 млрд. гривень.

"Важливо, щоб героїчні захисники України знали, що ми дбаємо про їхні сім'ї. Я дуже задоволений врегулюванням цього дуже важливого для українських біженців питання", – сказав голова Національного банку Польщі Адам Глапінський.

У НБУ зазначили, що інформацію про конкретні відділення банків, в яких здійснюється обмін, повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, Національний банк України також відкрив спеціальний рахунок у польських злотих для збирання коштів на потреби Збройних сил України.

Причому тим, хто виїжджає за кордон, НБУ рекомендує не знімати гривневу готівку з банківських карток, тому що обміняти її на євро або іншу валюту за кордоном можна буде або за невигідним курсом, або неможливо взагалі.