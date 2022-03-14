На порозі девальвації. Гривня може помітно здешевшати, тільки-но повноцінно запрацює міжбанк

Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні до долара та євро на рівні 29,25 грн/$ та 33,17 грн/€ з метою утримати зростання цін на товари критично важливого імпорту. Додатково регулятор пообіцяв частково фінансувати витрати Кабміну. Це нормальна практика для країн, які ведуть повномасштабні бойові дії.

Як нагадує у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, у вівторок Мінфін проведе аукціон із розміщення ОВДП. Ринку будуть запропоновані державні бонди у гривнях із термінами погашення у 2 та 12 місяців, а також 12 місяців – у доларах США. Кабмін планує таким чином залучити близько 400 млрд грн.

"Ці папери користуються досить великою популярністю в інвесторів. За підсумками минулих розміщень до держбюджету було залучено майже 15 млрд грн", – звертає увагу експерт.

1 березня Мінфіну вдалося розмістити облігації на суму 8,14 млрд грн. Дохідність визначилася на рівні 10% для облігацій на 2 місяці та 11% – для річних паперів.

За попередніми даними, на кінець лютого 2022 року міжнародні резерви України становили $27,54 млрд. Минулого місяця їх обсяг знизився на 5,3%.

Причинами падіння цього показника стали платежі за зовнішніми боргами України та інтервенції НБУ з метою підтримки курсу гривні на міжбанку.

За даними НБУ у лютому Україна за зовнішніми боргом виплатила:

$781,9 млн - на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих у іноземній валюті,

$428,4 млн - на погашення єврооблігацій;



$199,1 млн - на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ).



За підсумками лютого НБУ продав на міжбанківському валютному ринку $1,3 млрд і купив $901,2 млн. Обсяг чистого продажу валюти Нацбанком на міжбанківському валютному ринку становив $357,8 млн.

"Поточний рівень резервів покриває фінансування 3,8 місяці критично необхідного імпорту, що є достатньо для виконання зобов'язань України", – додає Гойлов.

За його словами, важливо розуміти, що щойно повноцінно запрацює міжбанк, на гривню чекає суттєва девальвація – її пропозиція на ринку лише зросла, а обсяги надходження іноземних валют через падіння експортної виручки помітно скоротилися.

На ранок понеділка, 14 березня, на чорному ринку готівковий долар приймають в середньому за курсом 32,9 грн/долар, а курс продажу становить в середньому 35 грн/долар.

Краще платити карткою

Нацбанк з 24 лютого тимчасово заборонив купівлю населенням іноземної валюти. З 8 березня діє виключення, яке дозволяє купувати валюту у відділеннях банків, які працюють на територіях, що перебувають під загрозою окупації. Звичайно, лише у випадку наявності валютної готівки.

Тим, хто виїжджає за кордон, НБУ рекомендує не знімати гривневу готівку з банківських карток, бо обміняти її на євро чи іншу валюту за кордоном можна буде або за невигідним курсом, або неможливо взагалі. Це у приватних розмовах з кореспондентами Delo.ua підтверджують ті, хто вже виїхав до країн ЄС.

За словами голови пресслужби Приватбанку Олега Серги, українці, що виїжджають за кордон, мають можливість безперебійно розплачуватись гривневою карткою. І це навіть вигідніше, ніж міняти валюту задля подальших закордонних розрахунків.

Варто зазначити, що НБУ не встановлював обмежень на безготівкові розрахунки як всередині країни, так і за кордоном. У випадку розрахунки карткою українського банку за межами України конвертація платежу пройде за курсом, встановленим міжнародною платіжною системою, що часто є вигіднішим за курс готівкового обміну.

"Оплатити щось, наприклад, у Польщі за допомогою гривневої картки дешевше, аніж в Україні міняти гривню або на злоті, або на долари і євро, щоб ще раз поміняти їх на злоті. Курс за кордоном буде відчутно кращим, ніж у наших обмінниках", – підкреслив Олег Серга.