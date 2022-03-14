На пороге девальвации. Гривня может заметно подешеветь, как только полноценно заработает межбанк

Нацбанк зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару и евро на уровне 29,25 грн/$ и 33,17 грн/€ с целью удержать рост цен на товары критически важного импорта. Дополнительно регулятор пообещал частично финансировать расходы Кабмина. Это нормальная практика для стран, ведущих полномасштабные боевые действия.

Как напоминает в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, во вторник Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены государственные гривневые бонды со сроками погашения в 2 и 12 месяцев, а также на 12 месяцев – в долларах США. Кабмин планирует таким образом привлечь около 400 млрд грн.

"Эти бумаги пользуются достаточно большой популярностью у инвесторов. По итогам прошлых размещений в госбюджет было привлечено почти 15 млрд грн", – обращает внимание эксперт.

1 марта Минфину удалось разместить облигации на сумму 8,14 млрд грн. Доходность определилась на уровне 10% для облигаций на 2 месяца и 11% – для годовых бумаг.

По предварительным данным, к концу февраля 2022 года международные резервы Украины составляли $ 27,54 млрд. В прошлом месяце их объем снизился на 5,3%.

Причинами падения этого показателя стали платежи по внешним долгам Украины и интервенции НБУ с целью поддержки курса гривны на межбанке.

По данным НБУ, в феврале Украина по внешним долгам выплатила:

$781,9 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте;

$428,4 млн – на погашение еврооблигаций;



$199,1 млн – в пользу Международного валютного фонда (МВФ).



По итогам февраля НБУ продал на межбанковском валютном рынке $1,3 млрд и купил $901,2 млн. Объем чистой продажи валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $357,8 млн.

"Текущий уровень резервов покрывает финансирование 3,8 месяца критически необходимого импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины", – добавляет Гойлов.

По его словам, важно понимать, что как только полноценно заработает межбанк, гривню ждет существенная девальвация: ее предложение на рынке только возросло, а объемы поступления иностранных валют из-за падения экспортной выручки заметно сократились.

Утром понедельника, 14 марта, на черном рынке наличный доллар принимают в среднем по курсу 32,9 грн/$, а курс продажи составляет в среднем 35 грн/$.

Лучше платить картой

Нацбанк с 24 февраля временно запретил покупку населением иностранной валюты. С 8 марта действует исключение, позволяющее покупать валюту в отделениях банков, работающих на территориях, которым угрожает оккупация. Конечно, только в случае наличия валюты.

Тем, кто выезжает за границу, НБУ рекомендует не снимать гривневую наличность с банковских карт, потому что обменять ее на евро или другую валюту за границей можно будет либо по невыгодному курсу, либо невозможно вообще. Это в частных разговорах с корреспондентами Delo.ua подтверждают граждане Украины, уже выехавшие в страны ЕС.

По словам главы пресс-службы ПриватБанка Олега Серги, выезжающие за границу украинцы имеют возможность бесперебойно расплачиваться гривневой карточкой. И это даже выгоднее, чем менять валюту для дальнейших зарубежных расчетов.

Следует отметить, что НБУ не устанавливал ограничений на безналичные расчеты как внутри страны, так и за рубежом. В случае расчета картой украинского банка за пределами Украины конвертация платежа пройдет по курсу, установленному международной платежной системой, который часто выгоднее курса наличного обмена.

"Оплатить что-то, например, в Польше с помощью гривневой карты дешевле, чем в Украине менять гривну или на злотые, или на доллары и евро, чтобы еще раз поменять их на злотые. Курс за границей будет ощутимо лучше, чем в наших обменниках", – подчеркнул Олег Серга.