Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Экономика
Дата публикации

На пороге девальвации. Гривня может заметно подешеветь, как только полноценно заработает межбанк

На пороге девальвации. Гривня может заметно подешеветь, как только полноценно заработает межбанк

Нацбанк зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару и евро на уровне 29,25 грн/$ и 33,17 грн/€ с целью удержать рост цен на товары критически важного импорта. Дополнительно регулятор пообещал частично финансировать расходы Кабмина. Это нормальная практика для стран, ведущих полномасштабные боевые действия.

Как напоминает в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, во вторник Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены государственные гривневые бонды со сроками погашения в 2 и 12 месяцев, а также на 12 месяцев – в долларах США. Кабмин планирует таким образом привлечь около 400 млрд грн.

"Эти бумаги пользуются достаточно большой популярностью у инвесторов. По итогам прошлых размещений в госбюджет было привлечено почти 15 млрд грн", – обращает внимание эксперт.

1 марта Минфину удалось разместить облигации на сумму 8,14 млрд грн. Доходность определилась на уровне 10% для облигаций на 2 месяца и 11% – для годовых бумаг.

По предварительным данным, к концу февраля 2022 года международные резервы Украины составляли $ 27,54 млрд. В прошлом месяце их объем снизился на 5,3%.

Причинами падения этого показателя стали платежи по внешним долгам Украины и интервенции НБУ с целью поддержки курса гривны на межбанке.

По данным НБУ, в феврале Украина по внешним долгам выплатила:

  • $781,9 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте;
  • $428,4 млн – на погашение еврооблигаций;
  • $199,1 млн – в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

По итогам февраля НБУ продал на межбанковском валютном рынке $1,3 млрд и купил $901,2 млн. Объем чистой продажи валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $357,8 млн.

"Текущий уровень резервов покрывает финансирование 3,8 месяца критически необходимого импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины",  добавляет Гойлов.

По его словам, важно понимать, что как только полноценно заработает межбанк, гривню ждет существенная девальвация: ее предложение на рынке только возросло, а объемы поступления иностранных валют из-за падения экспортной выручки заметно сократились.

Утром понедельника, 14 марта, на черном рынке наличный доллар принимают в среднем по курсу 32,9 грн/$, а курс продажи составляет в среднем 35 грн/$.

Лучше платить картой

Нацбанк с 24 февраля временно запретил покупку населением иностранной валюты. С 8 марта действует исключение, позволяющее покупать валюту в отделениях банков, работающих на территориях, которым угрожает оккупация. Конечно, только в случае наличия валюты.

Тем, кто выезжает за границу, НБУ рекомендует не снимать гривневую наличность с банковских карт, потому что обменять ее на евро или другую валюту за границей можно будет либо по невыгодному курсу, либо невозможно вообще. Это в частных разговорах с корреспондентами Delo.ua подтверждают граждане Украины, уже выехавшие в страны ЕС.

По словам главы пресс-службы ПриватБанка Олега Серги, выезжающие за границу украинцы имеют возможность бесперебойно расплачиваться гривневой карточкой. И это даже выгоднее, чем менять валюту для дальнейших зарубежных расчетов.

Следует отметить, что НБУ не устанавливал ограничений на безналичные расчеты как внутри страны, так и за рубежом. В случае расчета картой украинского банка за пределами Украины конвертация платежа пройдет по курсу, установленному международной платежной системой, который часто выгоднее курса наличного обмена.

"Оплатить что-то, например, в Польше с помощью гривневой карты дешевле, чем в Украине менять гривну или на злотые, или на доллары и евро, чтобы еще раз поменять их на злотые. Курс за границей будет ощутимо лучше, чем в наших обменниках", – подчеркнул Олег Серга.

Автор:
, Максим Беркаль