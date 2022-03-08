Причина роста курса доллара в Москве не только финансовые санкции, но и вести из Украины

Итоги 7 марта 2022 года.

1) Российский рубль на FOREX преодолел отметку 155 рублей за доллар. На наличном рынке Москвы Банк Казани продавал по 175, АК Барс по 187, Финам банк по 160,0, а банк Фридом Финанс по 200 руб. за доллар. Т.е. де-факто рынок вернулся к курсам первого-второго дня начала войны. К максимальной котировке 200 рублей за доллар. Причина роста курс доллара в Москве не только финансовые санкции, но и вести из Украины.

2) Вопрос эмбарго на импорт энергоресурсов будет пробуксовывать. С одной стороны, "Палата представителей Конгресса США в настоящее время изучает сильное законодательство, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики", — говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. "Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергетических продуктов в Соединенные Штаты, отменит нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию. Мы также уполномочим исполнительную власть повышать тарифы на статьи российского импорта", — отметила она. С другой стороны, президент США Джо Байден на данный момент не принял решения по поводу идеи об эмбарго на импорт российской нефти, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки. Одновременно против эмбарго высказались Германия и Нидерланды.

Стоимость нефти 7 марта подошла к отметке 140 долларов за баррель, а стоимость газа в ЕС до 4000 долларов (3898) за 1000 кубов. На этом фоне вице-премьер РФ А. Новак начал публично шантажировать ЕС отключением газопровода ветки "Северный поток-1". Именно такой шантаж, вероятнее всего, и привел к всплеску цены. В настоящий момент РФ обеспечивает 40% газа из 500 млрд кубов потребляемых ЕС. Из 200 млрд кубов из РФ через территорию Украины прокачивается только 40 млрд.

3) Датская энергетическая компания Orsted, закупающая у ООО "Газпром экспорт" по долгосрочному контракту 2 млрд куб. м газа в год, не может его расторгнуть, говорится в заявлении датской компании. Контракт на поставку газа по "Северному потоку" был заключен в 2006 году на период до 2030 года. Orsted заявила, что не намерена его продлевать и намерена отбирать по нему минимальный объем газа по условию "бери или плати".

Получаемый в Германии российский газ Orsted поставляет клиентам в Дании и Швеции, а остаток продает на рынке Северо-Западной Европы. "В настоящее время импорт газа покрывает значительную часть потребления газа в Дании и Европе, и поэтому дефицит газа в Европе будет иметь серьезные социальные последствия", — говорится в релизе. Orsted сообщила также, что прекратила все покупки биомассы и угля из России для своих электростанций; не будет заключать новые контракты с российскими компаниями, а также удостоверилась, что ни один из прямых поставщиков Orsted для строительства объектов генерации из возобновляемых источников не является российским. В 2021 году Дания купила у "Газпрома" 1,965 млрд куб. м газа, в 2020 — 1,845 млрд куб. м.

4) Росийские компании продолжают покидать западные директора. В частности, Совет директоров "Яндекса" покидают два представителя: основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Интернет-компания VK сообщила о том, что ее совет директоров покинули пять членов. Речь идет о Жако Ван Дер Мерве, Чарльзе Сирле и Марке Ремоне Сороре — они уведомили о решении покинуть посты неисполнительных членов совета директоров VK 4 марта. Все они являлись в совете директоров VK представителями Naspers. Еще два независимых директора, Ян Буне и Сан Хун Ким, покинули свои посты в совете 7 марта. Мэттью Хаммонд покидает пост управляющего директора и финансового директора VK, также указано в сообщении интернет-компании. Хаммонд был назначен управляющим директором интернет-компании в 2011 году, CFO — в 2013 году.

5) Российское подразделение международной сети PwC продолжит работу как самостоятельная компания. Как говорится в заявлении глобальной PwC, в свете конфликта в Украине сеть приняла решение, что у нее "не должно быть компании-члена в России" и, соответственно, PwC Russia должна будет покинуть сеть. В пресс-релизе PwC в России говорится, что решение о выходе из состава международной сети было принято после переговоров с руководителями глобального офиса. PwC в России — это коллектив из 3700 сотрудников с офисами в 11 городах. Та же самая ситуация и в KPMG. На самом деле выход этих компаний из РФ может на практике ничего не дать, т.к. обе компании оставляют все то же самое, кроме учредителей, т.е. еще долгое время могут восприниматься инвесторами как носители солидного бренда.

6) В Минфине РФ создана подкомиссия правкомиссии по иностранным инвестициям в РФ, которая будет выдавать разрешения на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций. Подкомиссию возглавил министр финансов Антон Силуанов, говорится в сообщении Минфина. Видимо, нерезидентам тяжело придётся выбивать свои средства с остатков фондового рынка РФ. Само официальное сообщение Минфина предполагает физическую явку такого нерезидента в офис правительственного подразделения.

7) Boeing приостановил закупки титана из России. У компании Boeing накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет. В настоящий момент компания Boeing приостановила закупки титана из России. В РФ расположен крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности — ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма". В ноябре прошлого года сообщалось, что компания и Boeing подписали меморандум о поставках титана. Титановые компоненты производства "ВСМПО-Ависмы" используются при строительстве гражданских воздушных судов Boeing-737, -767, -777, -787 и 777X.

8) Французская Danone, один из крупнейших производителей молочной продукции, принял решение приостановить все инвестпроекты в РФ. При этом Danone продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания в России, говорится в сообщении компании. Компания также отметила, что продолжает следить за развитием ситуации и будет следовать решениям французских властей, с которыми она остается в тесной координации. В группу Danone в России входят 16 предприятий. В портфель ее брендов входят марки "Активиа", "Простоквашино", "Тёма", "Растишка" и другие.

9) Японский автоконцерн Nissan Motor Co. готовится к скорой остановке производства автомобилей на своем заводе в Петербурге. "Что касается наших российских операций, Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию и ожидает, что производство скоро прекратится на нашем заводе в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении. Кроме того, в компании заявили о создании фонда в 2,5 млн евро для поддержки пострадавших в гуманитарном кризисе в Украине. При этом Nissan пожертвует 1 млн евро через фонд Красному Кресту и другим некоммерческим организациям. Еще 1,5 млн евро Nissan также выделит для обеспечения финансовой стабильности и постоянной поддержки сотрудников компании их семей, пострадавших от кризиса. Завод Nissan в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение — 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляла 100 тысяч автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия составляет около 2 тысяч человек.

10) Финский молочный концерн Valio и производитель кофе и продуктов питания Paulig объявили об уходе с российского рынка."В сложившейся беспрецедентно сложной экономической и геополитической обстановке финская компания Valio приняла решение об уходе с российского рынка. Компания работала в России более ста лет, но в текущих обстоятельствах считает невозможным продолжение деятельности", — говорится в заявлении Valio. В сообщении отмечается, что "детальный план завершения операционной деятельности находится в разработке" и представительство компании в России "приложит все усилия для выполнения обязательств перед сотрудниками и партнерами". Российская "дочка" финского концерна ООО "Валио" производит сыры на собственном заводе в Подмосковье и на локальных партнерских мощностях. Мощность завода Valio в Подмосковье рассчитана на производство 15 тысяч тонн продукции в год.

А тем временем пропагандистам все тяжелее пояснять населению, почему военная кампания, которая "развивается по графику", похоже, затягивается.