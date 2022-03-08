Причина зростання курсу долара в Москві не тільки фінансові санкції, а й звістки з України

Підсумки 7 березня 2022 року.

1) Російський рубль на FOREX подолав позначку 155 рублів за долар. На готівковому ринку Москви Банк Казані продавав по 175, АК Барс по 187, Фінам банк по 160,0, а банк Фрідом Фінанс по 200 руб. за долар. Тобто, де-факто ринок повернувся до курсів першого-другого дня початку війни. До максимального котирування 200 рублів за долар. Причина зростання курсу долара в Москві не лише фінансові санкції, а й звістки з України.

2) Питання ембарго на імпорт енергоресурсів пробуксовуватиме. З одного боку, "Палата представників Конгресу США зараз вивчає сильне законодавство, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки", — йдеться у заяві спікера палати представників Ненсі Пелосі. "Наш законопроєкт заборонить імпорт російської нафти та енергетичних продуктів до Сполучених Штатів, скасує нормальні торговельні відносини з Росією та Білорусією і стане першим кроком до відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі. Ми також уповноважимо виконавчу владу підвищувати тарифи на статті російського імпорту", — зауважила вона. З іншого боку, президент США Джо Байден на даний момент не ухвалив рішення щодо ідеї про ембарго на імпорт російської нафти, заявила в понеділок представник Білого дому Джен Псакі. Одночасно проти ембарго висловилися Німеччина та Нідерланди.

Вартість нафти 7 березня підійшла до позначки 140 доларів за барель, а вартість газу до ЄС до 4000 доларів (3898) за 1000 кубів. На цьому фоні віце-прем'єр РФ А. Новак почав публічно шантажувати ЄС відключенням газопроводу гілки "Північний потік-1". Саме такий шантаж найімовірніше і спричинив сплеск ціни. Наразі РФ забезпечує 40% газу з 500 млрд кубів споживаних ЄС. З 200 млрд кубів із РФ через територію України прокачується лише 40 млрд.

3) Датська енергетична компанія Orsted, що закуповує у ТОВ "Газпром експорт" за довгостроковим контрактом 2 млрд куб. м газу на рік, не може його розірвати, йдеться у заяві данської компанії. Контракт на постачання газу по "Північному потоку" було укладено у 2006 році на період до 2030 року. Orsted заявила, що не має наміру його продовжувати і має намір відбирати за ним мінімальний обсяг газу за умовою "бери або плати".

Російський газ, який Orsted отримується в Німеччині, поставляється клієнтам у Данії та Швеції, а залишок продається на ринку Північно-Західної Європи. "Нині імпорт газу покриває значну частину споживання газу в Данії та Європі, і тому дефіцит газу в Європі матиме серйозні соціальні наслідки", — йдеться у релізі. Orsted повідомила також, що припинила всі покупки біомаси та вугілля з Росії для своїх електростанцій; не укладатиме нові контракти з російськими компаніями, а також переконалася, що жоден із прямих постачальників Orsted для будівництва об'єктів генерації з відновлюваних джерел не є російським. 2021 року Данія купила у "Газпрому" 1,965 млрд куб. м газу, у 2020 – 1,845 млрд куб. м.

4) Російські компанії продовжують залишати західні директори. Зокрема, Раду директорів "Яндекса" залишають два представники — засновниця Wellville Естер Дайсон і професор фінансів Вищої школи бізнесу Стенфордського університету Ілля Стребулаєв. Інтернет-компанія VK повідомила, що її раду директорів залишили п'ять членів. Йдеться зокрема про Жако Ван Дер Мерве, Чарльза Сірла та Марка Ремона Сорора — вони повідомили про рішення залишити пости невиконавчих членів ради директорів VK 4 березня. Усі вони були у раді директорів VK представниками Naspers. Ще два незалежні директори, Ян Буне та Сан Хун Кім, залишили свої посади в раді 7 березня. Меттью Хаммонд залишає посаду керуючого директора та фінансового директора VK, також зазначено у повідомленні інтернет-компанії. Хаммонд був призначений керуючим директором інтернет-компанії у 2011 році, CFO – у 2013 році.

5) Російський підрозділ міжнародної мережі PwC продовжить роботу як самостійна компанія. Як йдеться у заяві глобальної PwC, у світлі конфлікту в Україні мережа прийняла рішення, що у неї "не має бути компанії-члена в Росії" і, відповідно, PwC Russia має залишити мережу. У прес-релізі PwC в Росії йдеться, що рішення про вихід зі складу міжнародної мережі було ухвалено після переговорів із керівниками глобального офісу. PwC у Росії — це колектив із 3700 співробітників з офісами в 11 містах. Така сама ситуація і в KPMG. Насправді вихід цих компаній із РФ може практично нічого не дати, т.к. обидві фірми залишають усе те саме, крім засновників, тобто ще довгий час можуть сприйматися інвесторами як носії солідного бренду.

6) У Мінфіні РФ створена підкомісія з іноземних інвестицій в РФ, яка видаватиме дозволи на здійснення резидентами угод з іноземними особами, а також валютних операцій. Підкомісію очолив міністр фінансів Антон Силуанов, йдеться у повідомленні міністерства. Мабуть, нерезидентам доведеться важко вибивати свої кошти з залишків фондового ринку РФ. Саме офіційне повідомлення Мінфіну передбачає фізичну явку такого нерезидента до офісу урядового підрозділу.

7) Boeing призупинив закупівлю титану з Росії. У компанії Boeing накопичені значні запаси титану, у тому числі завдяки ініціативі Boeing щодо формування пулу постачальників у всьому світі, що реалізується вже кілька років. Зараз компанія Boeing призупинила закупівлю титану з Росії. У РФ розташований найбільший постачальник титану для багатьох компаній світової авіакосмічної промисловості — ПАТ "Корпорація "ВСМПО-Авісма". У листопаді минулого року повідомлялося, що компанія та Boeing підписали меморандум про постачання титану. Титанові компоненти виробництва "ВСМПО-Авісми" використовуються при будівництві цивільних повітряних суден Boeing-737, -767, -777, -787 та 777X.

8) Французька Danone, один із найбільших виробників молочної продукції, прийняла рішення призупинити всі інвестпроекти в РФ. При цьому Danone продовжить виробництво та дистрибуцію молочних продуктів та дитячого харчування в Росії, йдеться у повідомленні компанії. Компанія також зазначила, що продовжує стежити за розвитком ситуації і наслідуватиме рішення французької влади, з якими вона залишається в тісній координації. До групи Danone у Росії входять 16 підприємств. У портфель її брендів входять марки "Активіа", "Простоквашино", "Тема", "Ростішка" та інші.

9) Японський автоконцерн Nissan Motor Co. готується до швидкої зупинки виробництва автомобілів своєму заводі у Петербурзі. "Щодо наших російських операцій, Nissan призупинив експорт автомобілів до Росії і очікує, що виробництво скоро припиниться на нашому заводі в Санкт-Петербурзі", — йдеться у повідомленні. Крім того, у компанії заявили про створення фонду у 2,5 млн євро для підтримки постраждалих у гуманітарній кризі в Україні. При цьому Nissan пожертвує 1 млн євро через фонд Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям. Ще 1,5 млн євро Nissan також виділить для забезпечення фінансової стабільності та постійної підтримки співробітників компанії їхніх сімей, які постраждали від кризи. Завод Nissan у Петербурзі відкрився у червні 2009 року. Обсяг інвестицій насамперед склав $200 млн, на розширення — 167 млн ​​євро. Підприємство випускає моделі X-Trail, Murano, Qashqai та Terrano. Потужність складала 100 тис. автомобілів на рік. Чисельність працівників підприємства становить близько 2 тисяч осіб.

10) Фінські молочний концерн Valio і виробник кави та продуктів харчування Paulig оголосили про вихід з російського ринку. "Вважаємо за неможливе продовження діяльності", — йдеться в заяві Valio. У повідомленні наголошується, що "детальний план завершення операційної діяльності знаходиться в розробці" і представництво компанії в Росії "докладе всіх зусиль для виконання зобов'язань перед співробітниками та партнерами". Російська "дочка" фінського концерну ТОВ "Валіо" виробляє сири на власному заводі в Підмосков'ї та на локальних партнерських потужностях. Потужність заводу Valio у Підмосков'ї розрахована на виробництво 15 тисяч тонн продукції на рік.

А тим часом пропагандистам все важче пояснювати населенню, чому військова кампанія, яка "розвивається за графіком", схоже, затягується.