Світовий банк виділить Україні понад $700 млн фінансової допомоги

7 березня Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила додатковий пакет фінансової підтримки для України на 723 млн доларів.

Як повідомляється на сайті Світового банку, новий пакет фінансової підтримки складається з додаткового кредиту на 350 млн доларів та гарантій на суму 139 млн, 134 млн грантового фінансування та 100 млн паралельного фінансування.

Експерти СБ вважають, що швидка виплата фінансової допомоги допоможе Кабінету міністрів України надавати критично важливі послуги, включаючи заробітну плату працівникам медустанов, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

За інформацією Світового банку, первісну підтримку було збільшено за рахунок гарантій Нідерландів (80 млн євро або 89 млн доларів) та Швеції (50 млн доларів).

Світовий банк також заснував мультидонорський трастовий фонд (MDTF), до якого 134 млн дол. внесли Британія, Данія, Латвія, Литва та Ісландія.

Крім цього, 100 млн дол. паралельного фінансування до пакету підтримки виділила Японія.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписав меморандум з Україною, згідно з яким країні нададуть 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Раніше Нацбанк України розпочав також обговорення з Міжнародним валютним фондом (МВФ) варіантів підтримки економіки та фінансового сектору країни у період воєнного стану.

Йдеться про обсяги фінансування на $1,4 млрд. Виручені гроші мають бути виплачені через 3-5 років.