Всемирный банк выделит Украине более $700 млн финансовой помощи

7 марта Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительный пакет финансовой поддержки для Украины на 723 млн долларов.

Как сообщается на сайте Всемирного банка, новый пакет финансовой поддержки состоит из дополнительного кредита на 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн, 134 млн грантового финансирования и 100 млн параллельного финансирования.

Эксперты ВБ считают, что быстрая выплата финансовой помощи поможет Кабинету министров Украины оказывать критически важные услуги, включая заработную плату работникам медучреждений, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

По информации Всемирного банка, первоначальная поддержка была увеличена за счет гарантий Нидерландов (80 млн евро или 89 млн долларов) и Швеции (50 млн долларов).

Всемирный банк также учредил мультидонорский трастовый фонд (MDTF), в который 134 млн долл. внесли Британия, Дания, Латвия, Литва и Исландия.

Кроме этого, 100 млн долл. параллельного финансирования к пакету поддержки выделила Япония.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписал меморандум с Украиной, согласно которому стране предоставят 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Ранее Нацбанк Украины начал также обсуждение с Международным валютным фондом (МВФ) вариантов поддержки экономики и финансового сектора страны в период военного положения.

Речь идет об объемах финансирования на $1,4 млрд. Вырученные деньги должны быть выплачены через 3-5 лет.