США выделят Украине на оборону $600 млн

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал документ, согласно которому США выделят Украине 600 млн долларов финансовой помощи

В документе, в частности, говорится, что Байден поручает Госдепу оказать "срочную помощь Украине".

Согласно Меморандуму, 350 млн долларов пойдут на военные нужды, а 250 млн – на военное образование и подготовку.

Ранее сообщалось, что руководство Финляндии решило предоставить Украине $50 млн финансовой помощи.

Напомним, Европейский Союз предоставит Украине экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов.

Совет принял положительное решение о помощи всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение.

С 2014 по 2021 год ЕС поддержал Украину пятью последовательными операциями макрофинансовой помощи (МФП) на общую сумму кредитов более чем на 5 млрд евро.

В конце января 2022 года заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина собирается взять кредит у Франции на один миллиард долларов. А всего планируется привлечь 3-5 млрд долларов льготных кредитов.