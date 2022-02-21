Украина получит 1,2 млрд евро: Совет ЕС одобрил экстренную помощь

ЕС предоставит Украине экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов — она направлена на укрепление стабильности в стране в ситуации острого политического кризиса из-за угрозы вторжения России. Об этом сообщает сайт ведомства.

Совет принял положительное решение о помощи всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение.

ЕС ускорил утверждение экономической помощи Украине, так как нынешняя геополитическая напряженность пагубно влияет на экономическую и финансовую стабильность страны, а угрозы безопасности приводят к оттоку капитала. В результате Украина теряет доступ к международным рынкам капитала.

"ЕС действовал быстро и решительно, чтобы помочь Украине. В течение 21 дня мы выполнили необходимую работу, а это значит, что макрофинансовая помощь в размере 1,2 млрд евро теперь может быть направлена в Украину", — заявил председательствующий в Совете ЕС министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

Эта чрезвычайная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат. Первый транш в сумме 600 млн евро предоставят сразу после вступления договоров в силу. Второй транш в таком же размере предоставят по итогам прогресса Украины во внедрении структурных реформ.

С 2014 по 2021 год ЕС поддержал Украину пятью последовательными операциями макрофинансовой помощи (МФП) на общую сумму кредитов более чем на 5 миллиардов евро.

В конце января 2022 года заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина собирается взять кредит у Франции на один миллиард долларов. А всего планируется привлечь 3-5 миллиардов долларов льготных кредитов.