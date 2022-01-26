Украина готовится занять около $1 млрд у Франции, - Шурма

Украина собирается взять кредит у Франции на один миллиард долларов. Всего планируется привлечь 3-5 миллиардов долларов льготных кредитов.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"С большими организациями договариваемся о пакетах финансовой помощи или в виде государственных гарантий, или в виде прямых межправительственных кредитов. Как вы знаете, Канада объявила о пакете помощи в 120 миллионов долларов, Еврокомиссия приняла решение о выделении 1,2 миллиарда евро. Сегодня мы провели переговоры с правительством Франции по аналогичному пакету. Я детали раскрою немного позже, после того, как мы это финализируем", — сообщил Шурма.

По этим кредитам процентная ставка не будет превышать 2-3%, по некоторым еще ниже будет, подчеркнул замглавы ОП. В настоящее время решается вопрос обеспечения ликвидности, немедленной доступности этих средств.

Это необходимо для создания возможности легко получить эти деньги, если возникнут какие-то колебания, отметил Шурма.

"Наша цель со всеми нашими стратегическими партнерами сформировать такие пакеты общим размером как минимум 3 миллиарда долларов, а желательно 5 миллиардов долларов, которые будут дополнительной "подушкой" и смогут гарантировать стабильность нашей финансовой системы независимо от сценария, как будет развиваться ситуация", — добавил политик.

Кроме того, в Офисе президента работают над более перспективными проектами. В частности, речь идет о заявке на участие в Expo-2030. Шурма рассказал, как продвигается работа в этом направлении и отметил: "Мы проговорили некоторые детали относительно участия в этом конкурсе и улучшения наших шансов на победу в этом конкурсе (на право проведения Expo-2030 - Delo.ua)".

Ранее Европейский Союз разработал новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро из-за угрозы агрессии России.

Выделение этой помощи должны одобрить Совет Европы и Европарламент. Планируется, что первый транш составит 600 млн евро.

Кроме того, Украина ожидает получения двух оставшихся траншей по 700 млн долларов в рамках текущей программы stand-by. Как раз ради этой программы Верховная Рада приняла ряд законопроектов.

В ноябре 2021 года МВФ обнародовал меморандум — в нем указаны условия, которые Украине необходимо выполнить в рамках программы stand-by. Она предусматривает еще два пересмотра, по их итогам Украина может получить третий и четвертый транши в размере около $700 млн и $1,1 млрд.

Причем в результате меморандума Украина пообещала отказаться от льготных тарифов на газ для населения.