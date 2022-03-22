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Банки
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С 25 марта украинцы в Польше смогут обменять гривни на злотые

злотые
Злотые. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши заключили соглашение, что позволит украинцам, находящимся на территории Польши обменять гривни на злотые. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Соглашение вступает в силу 25 марта — с этого дня украинцы могут обратиться в отделения банков Польши для обмена наличной гривны на польские злотые. Курс будет максимально приближен к официальному.

Совершеннолетние граждане Украины смогут обменять до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Польские банки будут принимать только банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты не будут приниматься для обмена).

Для помощи украинцам НБУ готов выкупить у Нацбанка Польши наличную гривну на сумму до 10 млрд гривен.

"Важно, чтобы героические защитники Украины знали, что мы заботимся об их семьях. Я очень доволен урегулированием этого очень важного для украинских беженцев вопроса", – сказал глава Национального банка Польши Адам Глапинский.

В НБУ отметили, что информацию о конкретных отделениях банков, в которых производится обмен, будут сообщать дополнительно.

Напомним, Национальный банк Украины также открыл специальный счет в польских злотых для сбора средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Причем тем, кто выезжает за границу, НБУ рекомендует не снимать гривневую наличность с банковских карт, потому что обменять ее на евро или другую валюту за границей можно будет либо по невыгодному курсу, либо невозможно вообще.

Автор:
Сергей Горелов