Украинцы смогут обменять наличную гривну в Нидерландах

Лимит в рамках сделки – до 10 000 грн на одного человека.

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Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Так что уже до конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро", - заявил Шевченко.

Соответствующее соглашение уже подписано.

По его словам, поддержку обмена обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране. Лимит в рамках сделки – до 10 000 грн на одного человека.

Шевченко добавил, что переговоры с партнерами из других стран продолжаются.

Напомним, что ранее договоренности об обмене наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.