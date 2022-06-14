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Украинцы смогут обменять наличную гривну в Нидерландах
Лимит в рамках сделки – до 10 000 грн на одного человека.
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Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Так что уже до конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро", - заявил Шевченко.
Соответствующее соглашение уже подписано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, поддержку обмена обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране. Лимит в рамках сделки – до 10 000 грн на одного человека.
Шевченко добавил, что переговоры с партнерами из других стран продолжаются.
Напомним, что ранее договоренности об обмене наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.