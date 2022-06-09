Украинцы в Швеции смогут обменять гривны на кроны по курсу НБУ: каковы условия

Национальный банк Украины и Банк Швеции 9 июня заключили соглашение, которое позволит украинцам, находящимся в Швеции, осуществлять обмен наличной украинской гривны на шведские кроны.

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Как сообщает НБУ, ориентировочно с 15 июня совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в Швеции, смогут обменять гривны на кроны в отделениях крупнейшей биржевой компании в Швеции Forex, имеющей 53 филиала по всей стране.

Совершить обмен по этому механизму возможно будет в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен. К обмену будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена приниматься не будут).

Обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и дефекты. Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к шведской кроне, определяемого НБУ. Информация об установленном курсе будет обновляться по понедельникам и публиковаться на официальном сайте Банка Швеции. Отметим, что на 10 июня НБУ установив курс в 2,99 гривны за крону.

"Подписание этого соглашения является очередным важным шагом в рамках нашего плодотворного сотрудничества с Банком Швеции. Искренне благодарен шведским коллегам за помощь и содействие в этом сверхважном вопросе для украинцев, которые из-за войны вынуждены находятся за границей", – прокомментировал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Напомним, что с начала войны украинский регулятор уже заключил аналогичные соглашения по обмену наличной гривны с Национальным банком Польши, Федеральным банком и Министерством финансов Германии, Национальным банком Бельгии и Банком Италии.

В то же время, в НБУ отмечают, что продолжают активный диалог с центробанками других стран-партнеров, чтобы украинские переселенцы имели возможность обменять наличную гривну на местную валюту.

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