Українці у Швеції зможуть обміняти гривні на крони за курсом НБУ: які умови

Національний банк України та Банк Швеції 9 червня уклали угоду, яка дасть можливість українцям, які перебувають у Швеції, здійснювати обмін готівкової української гривні на шведські крони.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє НБУ, орієнтовно з 15 червня повнолітні громадяни України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швеції, зможуть обміняти гривні на крони у відділеннях найбільшої біржової компанії в Швеції Forex, що має 53 філії по всій країні.

Здійснити обмін за цим механізмом можливо буде в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).

Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами. Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до шведської крони, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс оновлюватиметься щопонеділка та публікуватиметься на офіціному сайті Банку Швеції. Зазначимо, що наразі на 10 червня НБУ встановив курс у 2,99 гривні за крону.

"Підписання цієї угоди є черговим важливим кроком у межах нашої плідної співпраці з Банком Швеції. Щиро вдячний шведським колегам за допомогу та сприяння в цьому надважливому питанні для українців, які через війну вимушено перебувають за кордоном", – прокоментував голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Нагадаємо, що з початку війни український регулятор вже уклав аналогічні угоди щодо обміну готівкової гривні з Національним банком Польщі, Федеральним банком і Міністерством фінансів Німеччини, Національним банком Бельгії та Банком Італії.

Водночас у НБУ зазначають, що продовжують активний діалог із центробанками інших країн-партнерів, аби українські переселенці мали можливість обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com